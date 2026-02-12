قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام
روسيا تحظر تطبيق واتساب في البلاد
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

كامويش
كامويش
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مستوى بعض اللاعبين في النادي الأهلي يثير علامات استفهام، مشددًا على أن هناك فروقًا واضحة في الأداء داخل الفريق في المباريات.

الاهلي 

 وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc" إن كامويش لا يرقى لمستوى النادي الأهلي، معتبرًا أن جراديشار أفضل منه بفارق كبير، مضيفًا: «لا أعرف من الذي تعاقد معه». وأوضح أن اللاعب يعاني بدنيًا، مشيرًا إلى أن تحركاته داخل الملعب لا تعكس انسجامًا حقيقيًا مع الفريق، رغم تصريحات المدير الفني ييس توروب بشأن عدم تأقلمه حتى الآن.

في المقابل، أشاد شبانة بأداء يوسف بلعمري، مؤكدًا أنه ظهر بصورة جيدة خلال الدقائق التي شارك فيها، وقدم مردودًا أفضل مقارنة بزميله.

وتطرق للحديث عن إمام عاشور، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ في التقرب من الجماهير عقب الفوز على الإسماعيلي، ومن المنتظر أن ينتظم في التدريبات بداية من الغد استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي، متسائلًا عما إذا كان توروب سيمنحه فرصة المشاركة.

وعلى صعيد آخر، أثنى شبانة على تألق ناصر ماهر مع بيراميدز، بعدما سجل هدفين في شباك إنبي، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات، مؤكدًا أن الفريق حصد ثلاث نقاط ثمينة أبقت الصدارة مشتعلة.

كما أشار إلى أن تواجد الزمالك في المركز الثاني بجدول الدوري يمثل مفاجأة في ظل الظروف التي يمر بها النادي، معتبرًا أن الفريق احرج بقية المنافسين.

واختتم بالتأكيد على أن الزمالك لا يملك خيارًا سوى الفوز في مباراته المقبلة أمام كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية، من أجل مواصلة مشواره القاري بقوة.

كامويش الاهلي مدحت شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

علي ماهر

طارق طه: علي ماهر مظلوم إعلاميا ويستحق تدريب الأهلي

الأهلي

هاني العجيزي: كنت ضد رحيل وسام أبو علي من الأهلي.. وهناك نقص في المهاجمين بمصر

الزمالك

أضا: معتمد جمال قدر يعمل نظام في الزمالك وكرة القدم كافئته.. ومنسي ينقصه الاستمرارية

بالصور

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

تعرف على مواصفات هيونداي IONIQ 9 الجديدة كليا

هيونداي IONIQ 9
هيونداي IONIQ 9
هيونداي IONIQ 9

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد