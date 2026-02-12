شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مستوى بعض اللاعبين في النادي الأهلي يثير علامات استفهام، مشددًا على أن هناك فروقًا واضحة في الأداء داخل الفريق في المباريات.

الاهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc" إن كامويش لا يرقى لمستوى النادي الأهلي، معتبرًا أن جراديشار أفضل منه بفارق كبير، مضيفًا: «لا أعرف من الذي تعاقد معه». وأوضح أن اللاعب يعاني بدنيًا، مشيرًا إلى أن تحركاته داخل الملعب لا تعكس انسجامًا حقيقيًا مع الفريق، رغم تصريحات المدير الفني ييس توروب بشأن عدم تأقلمه حتى الآن.

في المقابل، أشاد شبانة بأداء يوسف بلعمري، مؤكدًا أنه ظهر بصورة جيدة خلال الدقائق التي شارك فيها، وقدم مردودًا أفضل مقارنة بزميله.

وتطرق للحديث عن إمام عاشور، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ في التقرب من الجماهير عقب الفوز على الإسماعيلي، ومن المنتظر أن ينتظم في التدريبات بداية من الغد استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي، متسائلًا عما إذا كان توروب سيمنحه فرصة المشاركة.

وعلى صعيد آخر، أثنى شبانة على تألق ناصر ماهر مع بيراميدز، بعدما سجل هدفين في شباك إنبي، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات، مؤكدًا أن الفريق حصد ثلاث نقاط ثمينة أبقت الصدارة مشتعلة.

كما أشار إلى أن تواجد الزمالك في المركز الثاني بجدول الدوري يمثل مفاجأة في ظل الظروف التي يمر بها النادي، معتبرًا أن الفريق احرج بقية المنافسين.

واختتم بالتأكيد على أن الزمالك لا يملك خيارًا سوى الفوز في مباراته المقبلة أمام كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية، من أجل مواصلة مشواره القاري بقوة.