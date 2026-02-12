بمواصفات احترافية وبطارية ضخمة ..أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك مواصفاته

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو
من المتوقع أن تكشف شركة أوبو في مارس عن هاتفها الرائد الأفضل على الإطلاق، وهو  هاتف Find X9 Ultra. حتى الآن، كشفت التقارير عن العديد من التفاصيل حول مواصفاته الأساسية، لكن بعض المعلومات لم تظهر بعد إلا أنه في منشور حديث على موقع X، ذكر المسرب يوجيش برار معدل تحديث شاشة X9 Ultra وسعة بطاريته.

هاتف Find X9 Ultra

مواصفات OPPO-Find-X8-Ultra

كشفت تقارير سابقة أن هاتف Find X9 Ultra سيأتي بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.82 بوصة تدعم دقة 2K، على غرار الجيل السابق. مع ذلك، لم يُذكر معدل تحديث الشاشة في أي تسريبات 

على الجانب الآخر أشارت التسريبات إلى ان الهاتف يأتي بمعدل تحديث 144 هرتز ويعتقد أن النسخة المخصصة للبيع بالتجزئة ستدعم على الأرجح معدل تحديث 120 هرتز.
من التفاصيل الأخرى التي ظلت غامضة بشأن هاتف Find X9 Ultra حجم بطاريته سبق أن صرّحت شركة أوبو بأنها لن تُطلق هاتفًا رائدًا بدون بطارية بسعة 7000 مللي أمبير، مما يُشير إلى أن X9 Ultra سيحتوي على بطارية بسعة مماثلة وقد ذكر المُسرّب أن X9 Ultra سيحتوي على بطارية بسعة 7050 مللي أمبير.

يشير هذا إلى أن بطارية هاتف Find X9 Ultra ستكون أصغر من بطارية هاتف Find X9 Pro، الذي يتميز ببطارية أكبر سعتها 7500 مللي أمبير. مع ذلك، لا تزال بطارية X9 Ultra المُشاعة أكبر من بطارية هاتف Find X8 Ultra ، التي تبلغ سعتها 6100 مللي أمبير. وتشير التقارير إلى أن X9 Ultra سيدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

بحسب التقارير، سيأتي هاتف Find X9 Ultra مزودًا بإعداد كاميرا رباعية بدقة 200 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (واسعة الزاوية) + 200 ميجابكسل (منظار تقريب بصري 3x) + 50 ميجابكسل (منظار تقريب بصري)، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، ونظام تشغيل ColorOS 16 المبني على Android 16.

