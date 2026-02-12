عبد اللطيف: 9 محاور أساسية ستركز عليها الوزارة في الفترة الجديدة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي عن 9 محاور أساسية سوف يركز عليها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في خطة عمله خلال الفترة المقبلة بعد التجديد له



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سوف يواصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، التركيز على تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية من كافة الجوانب ، مؤكدة أنه من أبرز محاور العمل خلال الفترة المقبلة:

مواصلة تحقيق الانضباط الكامل بالمدارس.

تركيز الجهود على الارتقاء بأحوال المعلمين.

مواصلة خفض نسب الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية

التوسع في بناء مدارس جديدة والقضاء على الفترة المسائية

مواصلة تطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع التطورات العالمية.

استكمال تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية (المناهج - تدريب المعلمين - نظام الدراسة).

مواصلة التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية.

استكمال تطوير ملف التعليم الفني وادخال التابلت والتوسع في الشراكات الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص لإعداد خريجين مؤهلين من نظام التعليم الفني بشهادات معتمدة دوليا.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

سر استمرار وزير التربية والتعليم بمنصبه في التعديل الوزاري الجديد

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد شهدت منظومة التعليم في مصر منذ تولي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقبة الوزارة مرحلة إعادة بناء شاملة استهدفت الانتقال من إدارة الأزمات المزمنة إلى ترسيخ نموذج تطوير مستدام قائم على الجودة والانضباط وكفاءة المخرجات التعليمية، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري.

وقال المصدر : في هذا السياق، قاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي استهدفت معالجة جذور المشكلات التاريخية داخل المنظومة التعليمية، مع وضع أهداف تنفيذية واضحة قابلة للقياس.

وأضاف المصدر : لقد وضع الوزير محمد عبد اللطيف نصب عينيه عددا من المستهدفات والخطط خلال المرحلة المقبلة بهدف استكمال جهود تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين في القضاء على العديد من التحديات واختراق عدد من الملفات التي مثلت عائقا ضخما أمام تطوير ملف التعليم.

وأضاف المصدر أن الوزير محمد عبد اللطيف وضع منذ توليه حقيبة الوزارة عودة الطلاب للمدارس وإحداث اصلاح جذري وواقعي في المنظومة التعليمية على رأس أولوياته.

كما أكد المصدر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخذ نهجا واقعيا في مواجهة التحديات بإشراك كافة أطراف المنظومة التعليمية في كل قرار كان يتم اتخاذه مع متابعة النتائج على أرض الواقع وبزيارات ميدانية مكثفة ومتواصلة لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، حيث أجرى زيارات تجاوزت ٥٦٠ مدرسة في مختلف محافظات مصر على مدار العام الدراسي الماضي والحالي، وهو ما انعكس على تأثير التنفيذ في الواقع الميداني.

وكثف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف جهوده أيضا من أجل تعزيز الشراكات الدولية مع الدول ذات خبرات كبيرة في قطاع التعليم بما ينعكس على تطوير المنظومة التعليمية وكان في مقدمة هذه الشراكات التعاون مع دولة اليابان في ادخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الاول الثانوي فضلا عن تطوير مناهج الرياضيات، كما أسست وزارة التربية والتعليم أول قاعدة بيانات وطنية دقيقة لمنظومة التعليم في مصر بما انعكس على تقييم أداء المنظومة التعليمية في مصر لدى المنظمات والجهات الدولية.