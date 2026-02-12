قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الجيزة ترفع الكتل الخرسانية وتفتح سلم مشاة مدينة النور بحي الهرم
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
محمود نوفل

اتهم وزارة الخارجية الروسية  النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة ويدرب المسلحين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : لن يكون هناك تمثيل لروسيا في اجتماع "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب على الرغم من أن موسكو تواصل العمل على صياغة موقفها بشأن "مجلس السلام".

وعلقت الخارجية الروسية على محاولة اغتيال الفريق ألكسييف نائب وزير الدفاع الروسي قائلة : محاولة الإغتيال تؤكد عزم كييف على إثارة الاستفزازات لتعطيل عملية التفاوض .

وقالت الوزارة الروسية : نظام زيلينسكي يعول على إعادة التسلح واستمرار الصراع بدلاً من الحوار . ونية كالاس فرض شروط على روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا تؤكد هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في منع إنهاء الصراع في المرحلة الحالية الاتحاد الأوروبي هو الذي يمنع كييف من التوصل إلى حل وسط في عملية تسوية الصراع موسكو مستعدة للحوار مع أولئك الراغبين في تقديم مساهمة بناءة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا

وأضافت : إلى حين إدراك بروكسل أن معالجة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا تمثل مساهمة في الاستقرار فلا جدوى من مناقشة دورها في التسوية.

وتابعت الوزارة الروسية بيانها بالقول :  الوضع في كوبا خطير للغاية ووزارة الخارجية الروسية والسفارة في هافانا على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات المحلية.

وأشارت كذلك إلى أن قوى خارجية تسعى إلى مفاقمة أزمة الطاقة في كوبا آملة بإثارة السخط الشعبي .

بشأن تصريحات ماكرون حول الحوار مع موسكو ، صرحت الخارجية الروسية قائلة : بالنسبة له هذا ليس أكثر من مجرد كلمات ونحن لم نرفض قط الاتصالات رفيعة المستوى رغبة ماكرون في استئناف الحوار مع موسكو تنبع من رغبته في الانخراط في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

وخُتم البيان الروسي بالقول :  روسيا ليس لديها أي أوهام بشأن النوايا الحقيقية لفرنسا فيما يتعلق باستئناف الحوار مع موسكو

روسيا أوكرانيا النظام الأوكراني الخارجية الروسية أفريقيا الطائرات المسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً رمضان بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية

تخفيضات تصل إلى 30% ..محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً رمضان بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية

جانب من الافتتاح

وزيرا التنمية المحلية والتموين يفتتحان مجزر كفر شكر بعد الانتهاء من تطويره

حملات نظافة

استمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات بحي شرق كفر الشيخ

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد