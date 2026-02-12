روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات

اتهم وزارة الخارجية الروسية النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة ويدرب المسلحين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : لن يكون هناك تمثيل لروسيا في اجتماع "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب على الرغم من أن موسكو تواصل العمل على صياغة موقفها بشأن "مجلس السلام".

وعلقت الخارجية الروسية على محاولة اغتيال الفريق ألكسييف نائب وزير الدفاع الروسي قائلة : محاولة الإغتيال تؤكد عزم كييف على إثارة الاستفزازات لتعطيل عملية التفاوض .

وقالت الوزارة الروسية : نظام زيلينسكي يعول على إعادة التسلح واستمرار الصراع بدلاً من الحوار . ونية كالاس فرض شروط على روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا تؤكد هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في منع إنهاء الصراع في المرحلة الحالية الاتحاد الأوروبي هو الذي يمنع كييف من التوصل إلى حل وسط في عملية تسوية الصراع موسكو مستعدة للحوار مع أولئك الراغبين في تقديم مساهمة بناءة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا

وأضافت : إلى حين إدراك بروكسل أن معالجة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا تمثل مساهمة في الاستقرار فلا جدوى من مناقشة دورها في التسوية.

وتابعت الوزارة الروسية بيانها بالقول : الوضع في كوبا خطير للغاية ووزارة الخارجية الروسية والسفارة في هافانا على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات المحلية.

وأشارت كذلك إلى أن قوى خارجية تسعى إلى مفاقمة أزمة الطاقة في كوبا آملة بإثارة السخط الشعبي .

بشأن تصريحات ماكرون حول الحوار مع موسكو ، صرحت الخارجية الروسية قائلة : بالنسبة له هذا ليس أكثر من مجرد كلمات ونحن لم نرفض قط الاتصالات رفيعة المستوى رغبة ماكرون في استئناف الحوار مع موسكو تنبع من رغبته في الانخراط في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

وخُتم البيان الروسي بالقول : روسيا ليس لديها أي أوهام بشأن النوايا الحقيقية لفرنسا فيما يتعلق باستئناف الحوار مع موسكو