بوتين للخارجية الروسية: استخدموا كل امكانياتكم لضمان أمننا القومي



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استخدام جميع إمكانات وأدوات السياسة الخارجية لضمان الأمن القومي الروسي بشكل موثوق.

جاء ذلك في رسالة بوتين مهنئا بمناسبة يوم العاملين في السلك الدبلوماسي .

وقال : من الضروري الاستمرار في استخدام جميع الإمكانيات المتاحة للدفاع عن المصالح المشروعة لروسيا وتهيئة الظروف اللازمة للتطور المطرد.

وتابع : في ظلّ تزايد الاضطرابات في العالم تبرز الحاجة الماسة إلى الدور البنّاء والموحّد للدبلوماسية الروسية.

كما شدد على أهمية بذل الجهود لخلق صورة موضوعية لروسيا في الفضاء المعلوماتي العالمي ؛ وكذلك تعزيز علاقات روسيا مع دول الجوار ودعم التكامل الأوراسي يمثلان أولوية للدبلوماسية الروسية.

وأشار إلى أن جهود وزارة الخارجية لضمان حقوق المواطنين الروس في الخارج تبقى ذات أهمية بالغة ، مطالبا ببناء شراكات مع دول الأغلبية في العالم لبناء عالم متعدد الأقطاب مهمة ملحة.