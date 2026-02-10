قدمً الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، طريقة تحضير سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة .سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة المو

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

المقادير (لكل 4 سندوتشات):

• صدور دجاج مخلي: 600 جم (شرائح)

• فلفل ألوان: 2 ثمرة (شرائح)

• بصل أبيض: 1 حبة كبيرة (شرائح)

• ثوم مفروم: 3 فصوص

• زيت نباتي: 2 ملعقة كبيرة

• عصير ليمون: 1 ملعقة كبيرة

• خل أبيض: 1 ملعقة صغيرة

• جبنة موزريلا مبشورة: 200 جم

• عيش تورتيلا أو فينو: 4 أرغفة



تتبيلة الفاهيتا:

• بابريكا: 1 ملعقة صغيرة

• كمون: 1/2 ملعقة صغيرة

• كزبرة ناشفة: 1/2 ملعقة صغيرة

• ثوم بودرة: 1/2 ملعقة صغيرة

• بصل بودرة: 1/2 ملعقة صغيرة

• شطة (اختياري): 1/4 ملعقة صغيرة

• ملح: 1 ملعقة صغيرة

• فلفل أسود: 1/2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير:

1. اخلط الدجاج مع التتبيلة + الليمون + الخل، واتركه 20–30 دقيقة.

2. سخّن طاسة على نار عالية، أضف الزيت وشوّح الدجاج 5–6 دقائق لحد ما يتحمّر.

3. أضف البصل والفلفل والثوم، وقلّب 3–4 دقائق (الخضار تفضل مقرمشة).

4. افتح العيش، املأه بخليط الفاهيتا.

5. أضف الموزريلا، واقفل السندوتش.

6. سخّن على جريل أو طاسة 2–3 دقائق لكل جانب لحد ما الجبنة تسيح.