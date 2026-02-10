متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غريبة وغير طبيعية في هذا الوقت من العام، فالأجواء مائلة للربيع أو الصيف.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أننا في ذروة فصل الشتاء، لكن هذه الأيام نعيش في أجواء مرتفعة في درجات الحرارة وتغيرت منظومة التوزيعات الضغطية، وهذا العام أغلب هذه التوزيعات مرتفعات جوية في طبقات الجو العليا وكتل هوائية صحراوية بفعل التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن مصر ليست الوحيدة التي تعاني من هذه التوزيعات فدول المغرب العربي تعاني من عواصف وفيضانات غير مسبوقة، وأمريكا تعاني من عواصف ثلجية غير مسبوقة فالتغيرات المناخية موجودة ومؤثرة في كل دول العالم، بسبب الاحتباس الحراري.

وأوضحت ان قيم درجات الحرارة هذا العام كانت أعلى من المعدلات الطبيعية وكانت ذروة الارتفاعات كانت في بداية الأسبوع وبدأت في التراجع وسنلاحظ التراجع في هذه الدرجات في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وذكرت أن الارتفاعات تعاود مع يوم الجمعة حتى منتصف الأسبوع المقبل.