ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 10-2-2026

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 والتي سجل ارتفاعًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6720 جنيهًا للبيع بزيادة قدرها 45 جنيهًا عن سعر أمس الذي بلغ 6675 جنيهًا. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 53.760 ألف جنيه مقابل 53.4 ألف جنيه أمس، بفارق 360 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 7680 جنيهًا للبيع – 7600 جنيه للشراء.

عيار 22: 7040 جنيهًا للبيع – 6965 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6720 جنيهًا للبيع – 6650 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5760 جنيهًا للبيع – 5700 جنيه للشراء.

عيار 14: 4480 جنيهًا للبيع – 4435 جنيهًا للشراء.

عيار 12: 3840 جنيهًا للبيع – 3800 جنيه للشراء.

الأونصة: 238875 جنيهًا للبيع – 236385 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 53760 جنيهًا للبيع – 53200 جنيه للشراء.

الأونصة عالميًا: 5015.05 دولار.

سعر الذهب اليوم

