سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بقضية خلية الظاهر.. اليوم

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، للشهود في محاكمة 25 متهما، في القضية رقم 2698 لسنة 2025، جنايات الظاهر، والمعروفة بخلية الظاهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 3 أغسطس 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها: الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول للثامن قاموا بتمويل الإرهاب، ووجه خلالها أيضا للمتهمين من الرابع وحتى الثامن، اتهامات بالانضمام للجماعة، كما وجه للمتهمين من التاسع وحتى الأخير اتهامات بمشاركة الجماعة الإرهابية.