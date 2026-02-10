يزن عيد يكشف لصدى البلد أسرار شخصيته في مسلسل صحاب الأرض.. فيديو

كشف الفنان الأردني يزن عيد في لقاء خاص لـ«صدى البلد» عن تفاصيل مشاركته في مسلسل صحاب الأرض، حيث يجسد دور الشاب الفلسطيني «عمار»، مؤكدًا أن العمل يحمل رسالة إنسانية عميقة ويسعى إلى توثيق الحقيقة.

وأوضح يزن عيد أنه تحدث خلال أحداث المسلسل بلهجة أهل غزة، مشيرًا إلى أن اللهجة لم تكن صعبة بل كانت ممتعة، إلا أن التحدي الحقيقي تمثل في نقل الإحساس والمعاناة التي يعيشها أهل غزة بصدق، مضيفًا: «الصعوبة كانت في توصيل الألم والواقع الإنساني، وليس في اللهجة».

وأكد أن الهدف الأساسي من مسلسل صحاب الأرض هو توثيق الحقيقة وتسليط الضوء على الواقع الفلسطيني، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع فريق العمل بالكامل.

ويقدم مسلسل صحاب الأرض قصة حب تولد في قلب غزة، وسط العنف والدمار، في أحداث مستوحاة من الواقع، حيث يتحول الأمل إلى سلاح أخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.

وتدور أحداث العمل حول طبيبة تتطوع للعمل في مستشفيات غزة، وهناك تلتقي برجل فلسطيني يقاوم العدوان، لتتشابك قصتهما الإنسانية في ظل ظروف قاسية ومصيرية.

المسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي، الذي رسّخ اسمه خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز المخرجين في الدراما العربية، من خلال أعمال ناجحة مثل ثلاثية الاختيار والحشاشين.

ويشارك في بطولة صحاب الأرض كل من منة شلبي وإياد نصّار، إلى جانب كوكبة من نجوم الوطن العربي، من بينهم آدم البكري والممثل الفلسطيني كامل الباشا، بالإضافة إلى مشاركة كيرا في العمل.