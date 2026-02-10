قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عرض فيلم المستعمرة لمحمد رشاد في فيلم لاب فلسطين

أوركيد سامي

بعد جولة سينمائية مميزة ومتوجة بعدة جوائز، يُعرض فيلم الإثارة المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد في فيلم لاب فلسطين يوم الأربعاء 11 فبراير الساعة 6 مساءً في مسرح رام الله البلدي - مبنى البلدية ضمن فعاليات "سينماد" التي أطلقتها شركة MAD Solutions لعرض الأفلام العربية المتميزة في المهرجانات السينمائية وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

فيلم لاب فلسطين هو منظمة غير ربحية غير حكومية تعمل على تعزيز إنتاج الأفلام ومشاهدتها في فلسطين بالإضافة لإلهام جمهور أوسع من محبي السينما وتمكين جيل جديد من صانعي الأفلام الفلسطينيين.

الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، تتمحور أحداثه حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

حصد الفيلم أول جائزة له - جائزة الجمهور في مهرجان MiWorld السينمائي لأفلام الشباب في دورته السادسة قبل أن ينطلق في رحلة دولية عُرض فيها في عدة مهرجانات منها من فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجان أفريكالديا السينمائي في إسبانيا، حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان وهران الدولي للفيلم العربي حيث نال جائزة الوهر الذهبي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مهرجانات مرموقة أخرى.

المستعمرة من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبد الهادي وعماد غنيم. مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم

الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر، من إنتاج هالة لطفي من شركة حصالة (القاهرة) وإنتاج مشترك مع إتيان دو ريكود من شركة كاراكتير للإنتاج (باريس)، وقسمت السيد من شركة سيرا فيلمز جي إم بي إتش (برلين)، وART (جدة).

وبالإضافة إلى صندوق برلين السينمائي العالمي، تلقى المشروع دعمًا من مجموعة من هيئات التمويل الدولية المرموقة بما في ذلك مبادرة السيناريو والتطوير لصندوق هوبرت بالس التابع لمهرجان برلين السينمائي الدولي، إلى جانب مبادرة دعم الأقليات للإنتاج المشترك لـ هوبرت بالس بلس، ومعهد الدوحة السينمائي، والصندوق العربي للفنون والثقافة، وصندوق تنمية البحر الأحمر، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وصندوق سيني جونة التابع لمهرجان الجونة السينمائي.

