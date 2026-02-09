شك في حيازته صور وفيديوهات لشقيقته .. السجن المشدد 16 عاما لعامل قتل صديقه بأسيوط

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 16 عامًا، لاتهامه بقتل صديقه، بعدما اعتقد أن المجني عليه يحوز صورًا وفيديوهات خاصة بشقيقة المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم محمد، ومعاذ محمود الحسيني، وبأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

وتعود وقائع القضية رقم 14561 لسنة 2025 جنايات منفلوط، إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول المجني عليه «محمد . ب . ج» (35 عامًا)، مصابًا بطعنة في الرقبة وأخرى بالصدر، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث توفي أثناء محاولة إسعافه.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى خالد بن الوليد، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم «أبو الحسن . ر . س» (24 عامًا)، حيث تبين أن المتهم نما إلى علمه اعتقادًا بحيازة المجني عليه صورًا وفيديوهات تخص شقيقته وتدعى «هانم»، فبيّت النية وعقد العزم على التخلص منه.

وأوضحت التحريات أنه يوم الواقعة استدرج المتهم المجني عليه مستغلًا علاقة الصداقة بينهما، وطلب منه مرافقته إلى إحدى القرى المجاورة، حيث استقلا دراجة نارية «موتوسيكل» خاصة بالمجني عليه، وأثناء سيرهما في أحد الطرق الفرعية البعيدة عن أعين المارة، أخرج المتهم سلاحًا أبيض «سكين» من بين طيات ملابسه، واعتدى على المجني عليه محدثًا إصاباته التي أودت بحياته.

وأضافت التحريات أن المتهم استولى عقب ارتكاب الجريمة على الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، وهاتفه المحمول، وبطاقة الرقم القومي، وفر هاربًا من مكان الواقعة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة.