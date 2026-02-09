قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شك في حيازته صور وفيديوهات لشقيقته .. السجن المشدد 16 عاما لعامل قتل صديقه بأسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 16 عامًا، لاتهامه بقتل صديقه، بعدما اعتقد أن المجني عليه يحوز صورًا وفيديوهات خاصة بشقيقة المتهم. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم محمد، ومعاذ محمود الحسيني، وبأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس. 

وتعود وقائع القضية رقم 14561 لسنة 2025 جنايات منفلوط، إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول المجني عليه «محمد . ب . ج» (35 عامًا)، مصابًا بطعنة في الرقبة وأخرى بالصدر، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث توفي أثناء محاولة إسعافه. 

وكشفت تحريات المقدم مصطفى خالد بن الوليد، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم «أبو الحسن . ر . س» (24 عامًا)، حيث تبين أن المتهم نما إلى علمه اعتقادًا بحيازة المجني عليه صورًا وفيديوهات تخص شقيقته وتدعى «هانم»، فبيّت النية وعقد العزم على التخلص منه. 

وأوضحت التحريات أنه يوم الواقعة استدرج المتهم المجني عليه مستغلًا علاقة الصداقة بينهما، وطلب منه مرافقته إلى إحدى القرى المجاورة، حيث استقلا دراجة نارية «موتوسيكل» خاصة بالمجني عليه، وأثناء سيرهما في أحد الطرق الفرعية البعيدة عن أعين المارة، أخرج المتهم سلاحًا أبيض «سكين» من بين طيات ملابسه، واعتدى على المجني عليه محدثًا إصاباته التي أودت بحياته.

 وأضافت التحريات أن المتهم استولى عقب ارتكاب الجريمة على الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، وهاتفه المحمول، وبطاقة الرقم القومي، وفر هاربًا من مكان الواقعة.

 وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط المجني عليه رئيس المحكمة جنايات منفلوط مركز شرطة منفلوط مستشفى أسيوط الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات والحلول المنفذة لمشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين

نائب محافظ بني سويف

جلسة تشاورية ببني سويف لمناقشة استعدادات إطلاق مبادرة "مواجهة التعفن الدماغي"

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يتابع التصفيات النهائية لاختيارات «كابيتانو »

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد