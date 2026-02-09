قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
لفتة إنسانية.. شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
محافظات

ضبط 7 أطنان لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية .. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور أيمن الشعراوي والدكتور محمد رفعت، حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، ضمن استعدادات مديرية الطب البيطري بالقليوبية، لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبتوجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة ومكثفة استعدادا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وغذائهم.

حفظ اللحوم

أوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك فى العبور، حيث تم ضبط لحوم ومقطعات دواجن متغيرة في الخواص الطبيعية، وتم سحب عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حيث بلغ إجمالي الكمية 7 أطنان.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار، حيث أكد مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن هذا يأتي في الدور المهم الذي تلعبه المديرية في الحفاظ على سلامة الغذاء ومنتجات اللحوم والدواجن المقدمة للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الطب البيطري بالقليوبية الطب البيطري بالقليوبية مديرية التموين بالقليوبية

