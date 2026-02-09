ضبط 7 أطنان لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية .. صور

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور أيمن الشعراوي والدكتور محمد رفعت، حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، ضمن استعدادات مديرية الطب البيطري بالقليوبية، لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبتوجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة ومكثفة استعدادا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وغذائهم.

حفظ اللحوم

أوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك فى العبور، حيث تم ضبط لحوم ومقطعات دواجن متغيرة في الخواص الطبيعية، وتم سحب عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حيث بلغ إجمالي الكمية 7 أطنان.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار، حيث أكد مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن هذا يأتي في الدور المهم الذي تلعبه المديرية في الحفاظ على سلامة الغذاء ومنتجات اللحوم والدواجن المقدمة للمواطنين.