كشف تداول فيديو لاختطاف طفلة بالقليوبية

كشفت مديرية امن القليوبية غموض واقعة تداول مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءات بقيام أحد الأشخاص بمحاولة اختطاف طفلة بنطاق محافظة القليوبية، وهو ما تسبب فى حالة من القلق بين رواد السوشيال ميديا.

بلاغا بالواقعة

وبالفحص والتحري، من قبل اجهزة الامن بالقليوبية تبين عدم صحة ما تم تداوله من ادعاءات بشأن واقعة الاختطاف، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.



وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بهدف السرقة وليس الاختطاف، موضحاً أنه حاول سرقة حقيبة اليد الخاصة بالطفلة المشار إليها أثناء سيرها في الشارع، إلا أنه فشل في انتزاعها، ولاذ بالفرار عقب ذلك خشية ملاحقته من قبل الأهالى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.