ختام المعسكر التدريبي لمنتدى الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها الأهلية

شهدت جامعة بنها الأهلية فعاليات ختام المعسكر التدريبي لمنتدى الابتكار وريادة الأعمال ، وذلك بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الشريك الاستراتيجي، ومعهد إعداد القادة بحلوان.



جاءت الفعاليات تحت رعاية وحضور الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وبمشاركة السادة مديري البرامج الأكاديمية بالجامعة.

كما شهد حفل الختام حضور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من بينهم الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والطلاب بالوزارة، والدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة، إلى جانب نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، ورجال الصناعة والمستثمرين، وخبراء الصناعة ورواد الأعمال، وذلك في إطار دعم منظومة الابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.

وأُقيم المعسكر التدريبي خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من فبراير 2026 داخل حرم جامعة بنها الأهلية، على هامش منتدى الابتكار الجامعي INNOVENTURE 2026، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتنمية مهارات الطلاب ورواد الأعمال، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وشهدت الفاعلية الختامية توزيع جوائز الاحتضان بقيمة إجمالية بلغت مليوني جنيه، مقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث تم توزيعها على أربعة مشروعات متميزة ذات بعد اقتصادي وتأثير تنموي واضح، بعد اجتيازها مراحل التقييم والتحكيم من خلال لجان متخصصة.

وأكدت الجامعة أن المعسكر التدريبي استهدفت تنمية مهارات الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تطبيقية وجلسات إرشاد وتوجيه، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة في سوق العمل.

كما تم الإعلان خلال الفعالية عن بدء مرحلة التشبيك الصناعي للمشروعات الفائزة مع رجال الصناعة والمستثمرين، وتفعيل دور الحاضنات ومسرعات الأعمال، ودعم نقل التكنولوجيا وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق، بما يعزز دور جامعة بنها الأهلية كمحرك رئيسي للابتكار والتنمية المستدامة.

وفي ختام الفعالية، أُعلن فوز فريق GCM عن مشروع الماكينة الذكية لتصنيع التروس، وفريق Masr360 عن مشروع المنصة الرقمية التفاعلية للسياحة في مصر، وفريق CUBE.AI عن مشروع منصة الذكاء الاصطناعي للأشعة الطبية، إلى جانب فوز فريق Visit Cairo عن مشروع المنصة الرقمية الشاملة للتسويق السياحي وتنظيم الرحلات بالقاهرة الكبرى، مؤكدة جامعة بنها الأهلية استمرارها في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتبني المشروعات الواعدة بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على الإبداع والمنافسة ودعم خطط التنمية المستدامة للدولة.