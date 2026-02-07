قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام المعسكر التدريبي لمنتدى الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها الأهلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شهدت جامعة بنها الأهلية فعاليات ختام المعسكر التدريبي لمنتدى الابتكار وريادة الأعمال ، وذلك بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الشريك الاستراتيجي، ومعهد إعداد القادة بحلوان.


جاءت الفعاليات تحت رعاية وحضور الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وبمشاركة السادة مديري البرامج الأكاديمية بالجامعة.
كما شهد حفل الختام حضور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من بينهم الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والطلاب بالوزارة، والدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة، إلى جانب نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، ورجال الصناعة والمستثمرين، وخبراء الصناعة ورواد الأعمال، وذلك في إطار دعم منظومة الابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
وأُقيم المعسكر التدريبي خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من فبراير 2026 داخل حرم جامعة بنها الأهلية، على هامش منتدى الابتكار الجامعي INNOVENTURE 2026، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتنمية مهارات الطلاب ورواد الأعمال، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وشهدت الفاعلية الختامية توزيع جوائز الاحتضان بقيمة إجمالية بلغت مليوني جنيه، مقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث تم توزيعها على أربعة مشروعات متميزة ذات بعد اقتصادي وتأثير تنموي واضح، بعد اجتيازها مراحل التقييم والتحكيم من خلال لجان متخصصة.
وأكدت الجامعة أن المعسكر التدريبي استهدفت تنمية مهارات الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تطبيقية وجلسات إرشاد وتوجيه، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة في سوق العمل.
كما تم الإعلان خلال الفعالية عن بدء مرحلة التشبيك الصناعي للمشروعات الفائزة مع رجال الصناعة والمستثمرين، وتفعيل دور الحاضنات ومسرعات الأعمال، ودعم نقل التكنولوجيا وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق، بما يعزز دور جامعة بنها الأهلية كمحرك رئيسي للابتكار والتنمية المستدامة.
وفي ختام الفعالية، أُعلن فوز فريق GCM عن مشروع الماكينة الذكية لتصنيع التروس، وفريق Masr360 عن مشروع المنصة الرقمية التفاعلية للسياحة في مصر، وفريق CUBE.AI عن مشروع منصة الذكاء الاصطناعي للأشعة الطبية، إلى جانب فوز فريق Visit Cairo عن مشروع المنصة الرقمية الشاملة للتسويق السياحي وتنظيم الرحلات بالقاهرة الكبرى، مؤكدة جامعة بنها الأهلية استمرارها في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتبني المشروعات الواعدة بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على الإبداع والمنافسة ودعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلية بنها رئيس جامعة بنها الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

مشروبات المناعة ملكة الشتاء

من بينها الحليب بالكركم| مشروبات المناعة تحارب البرد والفيروسات في الشتاء

مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

ظبط وقتك.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

بالصور

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

فيديو

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد