فرصة .. وظائف خالية ببنك القاهرة 2026 .. قدم الآن

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف المتاحة، التي أعلنها بنك القاهرة عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة داخل فروعه المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وظائف بنك القاهرة 2026

وذلك في إطار خطته التوسعية لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر وتعزيز قدراته البشرية بكفاءات مؤهلة قادرة على تنفيذ مستهدفات النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح بنك القاهرة، عبر حسابه الرسمي على منصة LinkedIn، تفاصيل الوظائف المتاحة والنطاقات الجغرافية التي يشملها التعيين، إلى جانب الشروط والمؤهلات المطلوبة وطرق التقديم.

وظائف بنك القاهرة 2026 في قطاع التمويل متناهي الصغر

كشف البنك عن حاجته لتعيين كوادر لشغل وظيفة Micro Finance Officer، وهي وظيفة متاحة بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل عددا من المناطق الجغرافية الرئيسية، من بينها القاهرة الكبرى، والإسكندرية ومحافظات الدلتا، ومدن قناة السويس، ومحافظات الصعيد والبحر الأحمر.

وشدد بنك القاهرة على ضرورة كتابة العنوان بالكامل داخل السيرة الذاتية عند التقديم، لضمان توجيه الطلب إلى النطاق الجغرافي المناسب.

ويتمثل الهدف الأساسي من الوظيفة في إنشاء وإدارة محفظة تمويل متناهي الصغر عالية الجودة، مع الالتزام الكامل بسياسات وإجراءات بنك القاهرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الفروع ودعم نمو النشاط الائتماني.

شروط التقديم والمؤهلات المطلوبة

اشترط بنك القاهرة توافر عدد من المعايير الأساسية في المتقدمين، من بينها خبرة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في مجال التمويل متناهي الصغر أو المبيعات، والحصول على مؤهل جامعي مناسب، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي والبرامج الأساسية.

كما يشترط امتلاك مهارات تواصل وعرض قوية، والقدرة على التعامل الفعال مع العملاء وبناء علاقات مهنية مستدامة.

طريقة التقديم على وظائف بنك القاهرة 2026

أتاح بنك القاهرة التقديم على الوظائف بشكل إلكتروني من خلال صفحته الرسمية على منصة LinkedIn، حيث يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على تفاصيل الوظيفة وإرسال السيرة الذاتية مباشرة عبر الرابط المخصص لذلك.

المهام والمسؤوليات الوظيفية

حدد بنك القاهرة مجموعة من المهام الرئيسية لشاغلي وظيفة Micro Finance Officer، أبرزها التسويق المباشر لمنتجات التمويل متناهي الصغر داخل نطاق الفرع، ودراسة حالات العملاء وإجراء التحريات اللازمة قبل منح التمويل، إلى جانب إعداد تقارير تحليلية ومقارنات لدعم اتخاذ القرار الائتماني.

وتشمل المهام أيضا المشاركة في لجان القروض وتقييم الجدارة الائتمانية وقدرة العملاء على السداد، والمتابعة الدورية لمحفظة العملاء وإعداد تقارير شهرية عن الأداء، فضلا عن تحصيل المتأخرات من العملاء المتعثرين وتقليل المخاطر الائتمانية.

كما يلتزم شاغلو الوظيفة بالتعليمات الداخلية والضوابط الإدارية والمالية، والتنسيق مع فرق العمل لتحقيق المستهدفات والحفاظ على جودة الخدمة، مع حفظ وأرشفة ملفات العملاء والمستندات بشكل منظم.

وظائف بنك القاهرة 2026

