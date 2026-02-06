استشاري مناعة: الماغنسيوم عنصر أساسي لوظائف العضلات والقلب وتحسين النوم

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أهمية عنصر الماغنسيوم لصحة الإنسان، مشيرة إلى أنه من العناصر الدقيقة التي يحتاجها الجسم بكميات محدودة، لكنه يلعب دورًا محوريًا في عدد كبير من العمليات الحيوية.

وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الماغنسيوم يسهم في تحسين وظائف العضلات، وتنظيم ضربات القلب، وتعزيز جودة النوم، فضلًا عن دوره في ضبط مستويات السكر في الدم.

وأضافت أن الحديث المتزايد عن الماغنسيوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة في ظل تعدد أنواعه وتركيبته الدوائية، ما أدى إلى ارتباك حول أفضل الأنواع المناسبة للاستخدام.

وأشارت إلى أن مركبات الماغنسيوم تختلف في استخداماتها، فبعضها يساعد على ارتخاء العضلات، وأخرى تعمل على تحسين عملية الهضم، بينما توجد أنواع تدعم النوم وتنظيم ضغط الدم، مؤكدة أن هذا التعدد لا يعني وجود فروق كبيرة في الفاعلية.