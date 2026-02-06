قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
توك شو

استشاري مناعة: الماغنسيوم عنصر أساسي لوظائف العضلات والقلب وتحسين النوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أهمية عنصر الماغنسيوم لصحة الإنسان، مشيرة إلى أنه من العناصر الدقيقة التي يحتاجها الجسم بكميات محدودة، لكنه يلعب دورًا محوريًا في عدد كبير من العمليات الحيوية.

وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الماغنسيوم يسهم في تحسين وظائف العضلات، وتنظيم ضربات القلب، وتعزيز جودة النوم، فضلًا عن دوره في ضبط مستويات السكر في الدم.

وأضافت أن الحديث المتزايد عن الماغنسيوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة في ظل تعدد أنواعه وتركيبته الدوائية، ما أدى إلى ارتباك حول أفضل الأنواع المناسبة للاستخدام.

وأشارت إلى أن مركبات الماغنسيوم تختلف في استخداماتها، فبعضها يساعد على ارتخاء العضلات، وأخرى تعمل على تحسين عملية الهضم، بينما توجد أنواع تدعم النوم وتنظيم ضغط الدم، مؤكدة أن هذا التعدد لا يعني وجود فروق كبيرة في الفاعلية.

