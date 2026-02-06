قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
"القاهرة الدولي" يتربع على عرش المطارات الأفريقية ومصر الأولى في الرحلات الدولية

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
نورهان خفاجي

كشفت أحدث بيانات سوق الطيران الأفريقي لشهر يناير 2026 عن استمرار تعافي قطاع النقل الجوي بالقارة، مع تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية، في مؤشر يعكس تنامي دورها كمركز إقليمي رئيسي لحركة الطيران والسفر الدولي.

ووفقًا لبيانات مؤسسة OAG – Schedules Analyser المتخصصة في تحليل جداول تشغيل شركات الطيران عالميًا، سجلت مصر أكبر سعة مقعدية على الرحلات الدولية بين دول القارة، مدفوعة بارتفاع الطلب على السفر، وتوسع شبكات الربط الجوي بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

مطار القاهرة أكثر المطارات ازدحاما في أفريقيا

وجاء تصدر مصر مدعومًا بالأداء القوي لمطار القاهرة الدولي، الذي احتل المركز الأول ضمن أكثر مطارات أفريقيا ازدحامًا خلال يناير 2026، بعدما سجل سعة مقعدية للرحلات المغادرة بلغت نحو 1.75 مليون مقعد، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويعكس هذا الأداء استمرار تعزيز مكانة القاهرة كمحور رئيسي للربط الجوي الدولي داخل القارة وخارجها.

قائمة أكثر المطارات الأفريقية ازدحامًا

وجاء ترتيب أكبر عشرة مطارات أفريقية من حيث السعة المقعدية خلال يناير 2026، وفقًا لتقرير OAG، كالتالي:

مطار القاهرة الدولي – مصر

مطار أديس أبابا – إثيوبيا

مطار جوهانسبرغ (OR تامبو) – جنوب أفريقيا

مطار الدار البيضاء – المغرب

مطار كيب تاون – جنوب أفريقيا

مطار لاجوس – نيجيريا

مطار مراكش – المغرب

مطار الجزائر – الجزائر

مطار نيروبي جومو كينياتا – كينيا

مطار الغردقة – مصر

المطارات المغربية أعلى معدلات نمو في القارة

وأظهرت بيانات الأداء أن المطارات المغربية حققت أسرع معدلات نمو داخل قائمة أكبر المطارات الأفريقية، حيث ارتفعت السعة المقعدية بمطار الدار البيضاء بنسبة 18.1%، فيما سجل مطار مراكش نموًا بلغ 17.5% مقارنة بين يناير 2025 ويناير 2026، مدعومة بانتعاش حركة السياحة الدولية وزيادة الربط الجوي.

الخطوط الإثيوبية أكبر ناقل جوي في أفريقيا

وعلى مستوى شركات الطيران، واصلت الخطوط الجوية الإثيوبية تصدرها قائمة أكبر شركات الطيران في أفريقيا، بعدما سجلت سعة مقعدية بلغت نحو 2.1 مليون مقعد خلال يناير 2026، بزيادة سنوية قدرها 6.4% مقارنة بالعام الماضي.

في المقابل، أظهرت البيانات تصدر جنوب أفريقيا القارة من حيث السعة المقعدية للرحلات الداخلية، مدفوعة باتساع شبكات الطيران المحلي وتعدد المطارات المحورية داخل البلاد.

مستقبل الطيران الأفريقي

وتعكس هذه المؤشرات استمرار التعافي القوي لقطاع الطيران الأفريقي، مدفوعًا بزيادة الطلب على السفر وتوسع القدرات التشغيلية لشركات الطيران، إلى جانب تنامي دور المطارات الكبرى كمراكز ربط إقليمية.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2026 مزيدًا من المنافسة بين المطارات وشركات الطيران داخل القارة، مع تركيز متزايد على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الربط الدولي، وتعزيز حركة السياحة والتجارة.

