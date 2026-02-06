زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، أن فيلم الرجل ذو القبعة يتحدث عن الآثار،وعن حياته الشخصية، وعظمة الحضارة المصرية، موضحًا أن أهم رسالة بالفيلم موجهة للشباب وهي" الإنسان عندما يعشق بلده وحضارته يستطيع عمل الكثير".

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن فيلم الرجل ذو القبعة، يعتبر الفيلم الثالث الذي يتحدث عنه، لكن هذا الفيلم يتحدث عن اكتشافات آثرية تمت لمدة عامين.

وتابع أن الفيلم يستعرض الحضارة المصرية، وتم عرضه في دول خارجية، وأن قصة الفيلم بالكامل تكون عن عظمة مصر وتاريخ مصر، وهذا يكون له تأثير إيجابي على السياحة.

وأوضح أن ما يعرض بالفيلم يؤكد أن مصر بأمان، وأن السياحة المصرية مميزة، وأنه سعيد بالحضور الكبير من نجوم وشخصيات هامة.