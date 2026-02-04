زاهى حواس يشهد عرض أوبرا توت عنخ آمون بالسفارة الإيطالية

تشهد السفارة الإيطالية في القاهرة، حفل العرض الأوبرالي المميز "أوبرا توت عنخ آمون"، بحضور الدكتور زاهي حواس عالم المصريات وسفير إيطاليا لدى مصر أوجوستينو باليزي.

أوبرا توت عنخ آمون



​يجسد عرض " أوبرا توت عنخ آمون"، قصة كتبها عالم الآثار الشهير د. زاهي حواس، ومن ألحان الموسيقار لينو زيمبوني.

يذكر أن يكون ذلك تمهيدًا لعرضها لاحقًا داخل المتحف المصري الكبير أو بمنطقة الأهرامات، ضمن استراتيجية توظيف الفنون العالمية للترويج للحضارة المصرية دوليًا.

وفي تصريحات سابقة قال حواس، أن رحلة تطوير المتاحف المصرية، وصولًا إلى مشروع المتحف المصري الكبير، «الرؤى اختلفت في بدايات المشروع، كنت أرى أن يكون متحفًا مخصصًا لتوت عنخ آمون. بينما كانت رؤية الوزير فاروق حسني أن يكون أكبر متحف في العالم، إلى أن استقر المشروع على صورته الحالية، ليصبح أيقونة حضارية عالمية».

وأشار «حواس» إلى تجربته الأكاديمية في جامعة «أكسفورد»، حيث أجرى دراسة علمية، وخاض مناظرة مفتوحة مع طلاب الجامعة، الذين وجّهوا انتقادات حادة لمصر في مجالات الترميم وإدارة المتاحف، لكنه واجه تلك الانتقادات بطرح مغاير: «أنا لا أطالب بعودة كل الآثار، بل أطالب فقط بعودة الآثار المسروقة، لأن ما حدث جريمة ما زالت مستمرة، واليونسكو شريك فيها».