الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان

بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضية بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

وأكد الرئيس الصيني أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، مشددا على ضرورة أن تتعامل واشنطن "بحذر" مع هذا الملف الحساس.

وقالت وسائل إعلام رسمية صينية إن شي جين بينغ أكد خلال الاتصال، الذي جرى اليوم الأربعاء، أن قضية تايوان تمثل "أهم القضايا وأكثرها حساسية" في العلاقات الصينية - الأمريكية.

وأضاف أن الصين ستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، ولن تسمح مطلقًا بأي محاولات لفصل تايوان عن الصين.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي قوله إن تايوان أرض صينية، داعيا الولايات المتحدة إلى مراعاة هذا الموقف عند التعامل مع مسألة تزويد الجزيرة بالسلاح، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار العلاقات بين بكين وواشنطن.

وفي السياق نفسه، شدد الرئيس الصيني على أهمية تعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة، معتبرا أن على البلدين السير في "الطريق الصحيح للتعايش"، بما يضمن تحويل عام 2026 إلى عام يتجه فيه أكبر اقتصادين في العالم نحو الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون القائم على المنفعة المشتركة.