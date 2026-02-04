قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
خالد أبو بكر: زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
إعلام عبري: انهيار المحادثات الإيرانية - الأمريكية وإلغاء الجولة المقررة في سلطنة عمان

قالت وسائل إعلام عبرية إن الولايات المتحدة ألغت المحادثات المقررة مع إيران يوم الجمعة، بعد رفض إيران مناقشة قضايا تتجاوز الملف النووي. وأكد مصدر أمريكي أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الممثل لإدارة ترامب في هذه المفاوضات، سيغادر الشرق الأوسط غدًا ويعود إلى ميامي.

وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "يديعوت أحرونوت" إلى أن "الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران واسعة جدًا، ولا يمكن ردمها". وكان موقع "أكسيوس" أول من نشر خبر انهيار المحادثات.

وفقًا للتقارير، طالبت إيران بأن تقتصر المفاوضات على ملفها النووي فقط، فيما رفضت مناقشة قضايا أخرى تشمل الصواريخ الباليستية وتمويل وكلائها في المنطقة. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ترغب في مناقشة هذه القضايا إلى جانب "معاملة" الشعب الإيراني، لكنه أشار لاحقًا إلى استعداد واشنطن للحوار إذا رغبت إيران في الاجتماع.

من جهتها، صرحت طهران لوكالة "رويترز" أن "إصرار الولايات المتحدة على مناقشة قضايا لا علاقة لها بالملف النووي قد يُعرّض المحادثات للخطر"، مؤكدة استعدادها للحوار فقط بشأن الملف النووي. وأفاد مصدر إيراني لموقع "العربي الجديد" بأن إيران لن ترضخ للضغوط الأمريكية، معتبرة أن واشنطن تستخدم مسألة مكان المفاوضات للتهرّب مما تم الاتفاق عليه، بعد رفض طهران عقدها في تركيا والمطالبة بنقلها إلى مسقط.

مطالب كل طرف

طالبت إيران بأن تقتصر المفاوضات على مخزونها من اليورانيوم المخصب البالغ 400 كيلوجرام، بينما تسعى الولايات المتحدة لتوسيع نطاق المفاوضات لتشمل التخصيب المستقبلي وفرض قيود على الصواريخ وإمكانية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة. كما ترغب واشنطن بمناقشة دعم إيران لوكلائها، رغم صعوبة تطبيق القيود المتعلقة بهذا الملف. من منظور إسرائيلي، يشكل برنامج الصواريخ الإيراني تهديدًا وجوديًا يُعدّ خطًا أحمر.

السياق العسكري والإقليمي

وبحسب الإعلام العبري يأتي إلغاء المحادثات بعد تسجيل حادثتين من إيران، تمثلت الأولى في محاولة اختطاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز، والثانية في إسقاط طائرة مسيرة اقتربت من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن". وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي ترامب فكر في الانسحاب من المفاوضات بعد الحادثتين لكنه قرر الاستمرار.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تنسق عن كثب مع إسرائيل لتجنب أي خطوات متهورة، مع تعزيز استعداداتها للتعامل مع طهران. وأوضح مسؤول إسرائيلي أن مستوى التنسيق الاستخباراتي والعسكري بين البلدين هو الأعلى على الإطلاق، مع تبادل مستمر للضباط والمعلومات.

خلال زيارة مبعوث الإدارة الأمريكية ويتكوف لإسرائيل، التقى مع رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأركان ورئيس الموساد وجنرالات هيئة الأركان العامة، واطلع على أحدث المعلومات حول البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وأفادت إيران بأنه كان من المقرر نشر تقرير حول زيارة رئيس أركانها عبد الرحيم موسوي لوحدات الصواريخ الاستراتيجية، لكنه ألغي لاحقًا لأسباب عسكرية.

الولايات المتحدة انهيار المحادثات الإيرانية–الأمريكية المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الشرق الأوسط الولايات المتحدة وإيران

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

محافظ دمياط

فتح فصول إضافية بمدارس التمريض الفنية بدمياط

انقطاع مياة الشرب بسمالوط

لمدة 8 ساعات.. انقطاع مياه الشرب في سمالوط بالمنيا

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يتفقد المقر المؤقت لمدرسة تمريض سمسطا بعد إحلال وتجديد المبنى القديم

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

