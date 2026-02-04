حملة للتبرع بالدم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، فاعليات حملة التبرع بالدم التي نُظِّمت بالتعاون بين مديرية الصحة و المركز الإقليمي لنقل الدم بدمياط، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير أكياس الدم اللازمة للمرضى.

وتم تنفيذ الحملة بمقر الشركة بمدينة دمياط، بحضور الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة، و المهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، والدكتورة شيماء لمعى مدير المركز الإقليمي لنقل الدم والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وشكلت الحملة سيارة متنقلة ومجهزة لإجراء عملية الكشف الاولى على المتبرعين، ونقل الدم بشكل آمن، حيث تفقد " محافظ دمياط " الحملة وتواصل مع المشاركين بالحملة من المواطنين والعاملين بالشركة وأكد على أهمية التبرع بالدم باعتباره واجبًا إنسانيًا ووطنيًا يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيدًا بجهود وزارة الصحة والمركز الإقليمي لنقل الدم في تنظيم مثل هذه الحملات بصفة دورية.

وأشار "الشهابي" إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات الصحية والمجتمعية التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، داعيًا أبناء دمياط إلى المشاركة الإيجابية في حملات التبرع بالدم لما لها من مردود مباشر في إنقاذ الأرواح.

من جانبهم، أوضح مسئولو الصحة و المركز الإقليمي لنقل الدم بدمياط أن الحملة تأتي ضمن خطة دورية لتوفير مخزون استراتيجي من أكياس الدم، لتلبية احتياجات المستشفيات، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة، كما أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى انه سيتم التنسيق لتنفيذ حملة بمقر الشركة بكفر سعد لتعزيز تلك الأهداف والوصول إلى عدد أكبر من المتطوعين.

وفي ختام الفعاليات، وجّه محافظ دمياط الشكر الى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والمركز الإقليمي لنقل الدم وجميع المشاركين والمتطوعين، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود الهادفة إلى خدمة القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.