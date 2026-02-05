ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو

قال شاهد عيان على حادثة مقتل محمد علي العبد على يد زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة: "الشقة كانت للأم، لكنها تركتها لابنها وزوجته"، متابعًا: "بعد الزواج كان هناك أصوات وخناقات بين الزوج وزوجته".



واسترسل خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد»: "الزوجة كانت تفضل كسر الأثاث في البيت، وكنت أنزل أراهم"، متابعًا: "كانت الزوجة عايزة تعور جوزها ومكنتش بتسكت في الخناقات".

وأضاف: "الزوجة كانت تفتعل المشاكل مع الجميع، ولا تحترم زوجها ولا الكبار"، مضيفًا: "بعد أن ضربته بالمقص، خرج يجري في الشارع ويقول: مراتي قتلتني".