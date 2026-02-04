أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة - وقتها - بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏ أفضل 5 سيارة ‏SUV‏ " زيرو"‏ أقل من مليون و500 ألف جنيه .

1- شانجان Cs75 بلس

تقدم شانجان CS75 بلس 2026 الجديدة بمحرك توربيني 1.5 لتر, بقوة 185 حصان, عزم دوران 300 نيوتن متر, مع صندوق سرعة اوتوماتيكي 8 سرعات, مع جر امامي للعجلات, مع نظام تعليق خلفي مالتلي لينك.

أما عن اسعار السيارة داخل سوق السيارات المحليى، فتاتي كالتالي :

- فئة PREMIUM بسعر 1.349.000

‏- فئة ‏ FLAGSHIP‏ بسعر ‏1.499.000‏

2- إكسيد LX موديل

تعتمد السيارة إكسيد ‏LX‏ موديل 2026‏ على خيارين من المحركات، الفئة Comfort مزودة بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا وعزم 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT من 6 سرعات، أما الفئة Luxury فتعتمد على محرك 1.6 لتر تيربو ينتج 197 حصانًا وعزم 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات .

أما عن اسعار السيارة داخل سوق السيارات المحليى، فتاتي كالتالي : ‏

‏- فئة ‏Comfort‏ بسعر 1.190.000‏

‏- فئة ‏‎ Luxury‏ بسعر ‏1.340.000‏

3- جي أي سي GS4

تاتي السيارة جي أي سي GS4 موديل 2026، بمحرك 4 أسطوانات، 1500 سي سي تيربو، قوة 174 حصان، عزم 270 نيوتن.متر، معدل استهلاك وقود 6.8 لتر/100 كم، و ناقل الحركة أوتوماتيك 6 سرعات أو مزدوج القابض (DCT WET) 7 سرعات.

أما عن اسعار السيارة داخل سوق السيارات المحليى، فتاتي كالتالي : ‏

‏- فئة ‏GS‏ بسعر 1.185.000‏

‏- فئة ‏‎ GB‏ بسعر ‏1.265.000‏

‏- فئة ‏GE‏ بسعر 1.355.000‏

4- جيتور داشينج

تحصل سيارة جيتور داشينج موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها قوة 197 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن اسعار السيارة داخل سوق السيارات المحليى، فتاتي كالتالي : ‏

‏- فئة ‏Comfort‏ بسعر 1.155.000‏

‏- فئة ‏‎ Luxury بسعر ‏1.250.000‏

‏- فئة ‏Luxury‏ " 1600cc" بسعر 1.415.000‏

5- شيري تيجو 8 برو

وتاتي السيارة تيجو 8 برو ماكس 2026، بمحرك 1.6 لتر تيربو 4 سلندر (197 حصان، 290 نيوتن متر عزم دوران، و ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 7 سرعات (7DCT).

أما عن اسعار السيارة داخل سوق السيارات المحليى، فتاتي كالتالي : ‏

‏- فئة ‏‎ Luxury‏بسعر ‏1.375.000‏

‏- فئة ‏Flagship‏ بسعر 1.475.000‏