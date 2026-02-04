قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اوعى ترميه .. 6 حيل لإعادة استخدام الراوتر القديم

إعادة استخدام الراوتر القديم
إعادة استخدام الراوتر القديم
شيماء عبد المنعم

في ظل التطوّر السريع للتكنولوجيا، قد يبدو جهاز التوجيه “الراوتر القديم” بلا فائدة، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن تعديلات بسيطة في إعداداته يمكن أن تحوّله إلى أداة عملية داخل المنزل أو المكتب.

إعادة استخدام الراوتر القديم

إعادة استخدام الأجهزة القديمة لا توفر المال فحسب، بل تساهم أيضًا في تقليل النفايات الإلكترونية التي تشكّل تهديدًا بيئيًا مُتزايدًا عند التخلّص منها بشكل غير صحيح.


ومع سعي المستخدمين إلى سرعات إنترنت أعلى وحماية أمنية أقوى، يلجأ الكثيرون إلى شراء أجهزة جديدة، غير أن هناك طرقا مبتكرة للاستفادة من الراوتر القديم، منها:

1. موسع للشبكة اللاسلكية: يمكن تحويل الراوتر إلى جهاز يُعيد بث إشارة الواي فاي في الأماكن ضعيفة التغطية، مما يحل مشكلة ضعف الشبكة في المنازل أو المكاتب الكبيرة.


2. نقطة وصول إضافية: إذا كان الجهاز يدعم وضع "Access Point"، يمكن توصيله عبر كابل إنترنت بالراوتر الأساسي لتوفير إنترنت سريع في مناطق بعيدة.
 

إعادة استخدام الراوتر القديم

3. شبكة ضيوف مستقلة: يمكن إعداد الراوتر ليعمل كشبكة منفصلة للزوّار باسم مستخدم وكلمة مرور مختلفين، مما يحمي الأجهزة الحسّاسة على الشبكة الرئيسية.


4. موزع منافذ سلكية: في حال الحاجة إلى منافذ إضافية لتوصيل أجهزة مثل الحواسيب أو الطابعات، يمكن استخدام الراوتر كـ "Switch" لتوسيع عدد المنافذ دون شراء جهاز جديد.


5. حول الراوتر القديم إلى جهاز VPN :  يمكنك إعداد الراوتر القديم ليعمل كجهاز VPN مركزي من أجل حماية جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة المنزلية أو المكتبية دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات منفصلة على الحواسيب أو الهواتف الذكية.

6. استخدم الراوتر القديم كـ خادم ويب منخفض التكلفة: يمكن للراوتر القديم أن يتحول إلى خادم ويب بسيط عبر تثبيت برمجيات مخصصة تدعم بيئة LAMP، مما يتيح تشغيل موقع داخلي للعائلة أو حتى مدونة شخصية باستخدام ووردبريس، كما يمكن لأصحاب المواقع استخدامه كمنصة اختبار رخيصة لتجربة القوالب والإضافات قبل إطلاقها رسميا، ليصبح الجهاز المهمل أداة عملية للتطوير الرقمي.

إعادة استخدام الراوتر القديم تحويل الراوتر إلى مقوي إشارة طرق الاستفادة من الراوتر القديم استخدامات الراوتر القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

أرشيفية

الأردن يستضيف جولة محادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

انفجار أنابيب للغاز المسال جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية

انفجار أنابيب للغاز المسال جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية.. ووقوع إصابات

بالصور

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد