تكنولوجيا وسيارات

فواكه وخضروات بتتكلم.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

شيماء عبد المنعم

بعد انتشار فيديوهات الخضروات المتكلمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ رواد السوشيال ميديا في البحث عن وسيلة أو أداة لإنشاء محتوى مميز، يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات تتكلم بصوت واقع، حيث جذب هذا الترند اهتمام ملايين المستخدمين من مختلف الأعمار، خصوصا بين الشباب وصناع المحتوى على منصات مثل فيسبوك وتيك توك.

ولتحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات متكلمة بطريقة سهلة وسريعة، يعتمد كثير من صناع المحتوى على موقع Pippit AI، الذي يتيح إنشاء فيديوهات جذابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لأي خبرة سابقة في المونتاج.

ما هو موقع Pippit AI؟

يعد موقع Pippit AI، أداة مبتكرة لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة مجانا مدعومة بالذكاء الاصطناعي من CapCut، مصممة لمساعدة المبدعين والعلامات التجارية على إنتاج إعلانات فيديو بسرعة وسهولة.

تعتمد هذه الأداة على الأتمتة والقوالب الجاهزة، ما يتيح إنشاء محتوى تسويقي جذاب في دقائق معدودة، ويجعلها مثالية للترويج على وسائل التواصل الاجتماعي وتنفيذ الحملات الإعلانية التي تستهدف الأداء وتحقيق نتائج سريعة.

موقع Pippit AI

كيف يمكنك استخدام موقع Pippit AI؟

الخطوة الأولى: اذهب إلى موقع Pippit AI، وسجل دخولك عبر حساب جوجل الخاص بك.

الخطو الثانية: بعد الدخول إلى الموقع، قم بتحميل الصورة أو مجموعة الصور المراد تحويلها إلى فيديو متحرك، يدعم الموقع تحميل الصور من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف مباشرة.

الخطوة الثالثة: بعد تحميل الصور، انتقل للأسفل في الصفحة الرئيسية للبرنامج للوصول إلى أداة AI Talking Photo.

ترند فواكة وخضروات بتتكلم.. تحويل الصور إلى فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

الخطوة الرابعة: اختر نبرة الصوت والأسلوب، حيث يوفر موقع Pippit AI أصواتا متعددة ولغات مختلفة، مع إمكانية تحميل مقطع صوتي خاص بك والتحكم في نبرة الصوت وسرعته.

الخطوة الخامسة: أضف النص أو الكلام المراد نطقه، حيث يمكنك كتابة النص الذي تريد أن ينطق به الفيديو، سواء كان تعليقا طريفا أو شرحا للمنتج، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل هذا النص إلى صوت واقعي متزامن مع حركة الفم في الصورة> ثم انقر على خيار حفظ> ثم Export.

الخطوة السادسة: معاينة الفيديو وتعديله، قبل تصدير الفيديو، يمكنك معاينة النتيجة، وضبط توقيت النص، أو تعديل حركة الفم، ثم انقر على خيار No Watermark من إعدادت Export لتصدير الفيديو بدون علامة مائية، ثم حدد خيار Better Quality لتحميل الفيديو بجودة عالية.

الخطوة السابعة: انتظر قليلا حتي يتم تصدير الفيديو حيث يمكنك تنزيل الفيديو مباشرة بجودة عالية على جهازك، أو مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تيك توك، وإنستجرام بنقرة واحدة.

بهذه الخطوات، يصبح من السهل لأي مستخدم تحويل أي صورة ثابتة إلى فيديو متكلم جذاب وواقعي، مما يساعد في جذب التفاعل وزيادة الوصول على وسائل التواصل الاجتماعي.

