الجمعة أول أيام عيد الفطر في هذه الدول .. والإفتاء تحسم الجدل

في ظل انتهاء شهر رمضان، استطلعت الدول العربية هلال شهر شوال اليوم الاربعاء لتحديد موعد عيد الفطر2026 ، وقد تعذر رؤية الهلال في الكثير من الدول ، ليتم الإعلان ان الجمعة أول ايام عيد الفطر رسميا في عدة دول منها السعودية والإمارات وقطر، في حين تستطلع مصر هلال شهر شوال غدا الخميس وتحسم دار الافتاء المصرية موعد اول ايام عيد الفطر في مصر غدا الخميس.

تعذر رؤية هلال شوال اليوم الأربعاء



أفاد المركز الدولي للفلك، عبر حسابه على

منصة إكس، بعدم إمكانية رصد هلال شهر شوال في عدد من الدول العربية والإسلامية مساء الأربعاء، موضحًا أن ظروف الرؤية كانت غير مواتية بسبب غروب القمر قبل الشمس، ما يجعل رؤية الهلال مستحيلة فلكيًا في ذلك اليوم.

وبناءً على هذه المعطيات، أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين تعذر ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون يوم الخميس 19 مارس هو المكمل لشهر رمضان، على أن يكون يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر في هذه الدول.

موعد عيد الفطر في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعذر رؤية هلال شهر شوال 2026 وأن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام عيد الفطر.

الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية

وقال الديوان الملكي السعودية إن المحكمة العليا تُقرر أن الخميس هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن الجمعة هو أول يوم عيد الفطر.

عيد الفطر في قطر

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر تعذر رؤية هلال شوال ، وأن غدا الخميس هو المتمم لشهر رمضان و أول يوم عيد الفطر في قطر هو الجمعة.

عيد الفطر في الإمارات والبحرين والكويت

كما أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، وهو ما أكدته أيضاً هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، في حين أعلنت الكويت القرار ذاته دون تسجيل أي اختلاف.

عيد الفطر في لبنان



أعلنت دار الفتوى في لبنان عدم ثبوت رؤية الهلال، ليكون الخميس متمماً لشهر رمضان، والجمعة أول أيام العيد.

عيد الفطر في فلسطين



كما أعلن المفتي العام في الأراضي الفلسطينية النتيجة نفسها، في توافق مع ما أعلنته كل من اليمن والسودان والصومال وجيبوتي، وبذلك يكون موعد عيد الفطر في هذه الدول يوم الجمعة بعد غد.

عيد الفطر في تركيا



كما أعلنت تركيا أن الجمعة هو أول أيام العيد بناءً على الحسابات الفلكية التي تشير إلى إمكانية رؤية الهلال يوم الخميس.



وعلى صعيد متصل، أوضح مركز الفلك الدولي أن بعض الدول تعتمد على الحسابات الفلكية بدلاً من الرؤية الشرعية المباشرة، مع مراعاة إمكانية رؤية الهلال.

موعد عيد الفطر في مصر

اما بالنسبة ل استطلاع هلال شوال وإعلان موعد عيد الفطر في مصر ، فسيكون مساء غدا الخميس ، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غد الخميس الموافق 19 مارس 2026 الموافق 29 من شهر رمضان لعام 1447 هجرياً، هلال شهر شوال لعام 1447 هجرياً وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026، وذلك بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة في بث مباشر على التلفزيون المصري يلقى خلاله الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، بيانا نتيجة رؤية الهلال.