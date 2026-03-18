قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجمعة أول أيام الفطر.. دول عربية وإسلامية توحد موعد العيد
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تغادر ساحة الحرب إلى اليونان.. صيانة أم إخفاق؟
المقاولون العرب تفتح بابا لمشروعات ضخمة في غينيا الاستوائية .. تفاصيل مهمة
الجمعة أم السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر والسعودية
مجتبى خامنئي: إراقة دماء لاريجاني سيدفع القتلة ثمنها قريبا
حُسم الأمر | الجمعة أول أيام عيد الفطر في 7 دول .. وترقّب إعلان البقية
انقلاب ميكروباص.. إصابة 16 شخصا بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
احتياطي النفط .. مؤشر صادم في الصين بسبب الحرب الإيرانية
مصدر يكشف تفاصيل العرض الحقيقي للاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي
أول رد فعل رسمي للكاف بشأن سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال
العمل عن بُعد.. إجراءات استثنائية لترشيد الطاقة بسبب حرب إيران
في آخر جلسات رمضان.. تباين أسواق المال العربية ختام اليوم الأربعاء.. وبورصة مصر تربح 50 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

الجمعة أم السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر والسعودية

رشا عوني

يترقب الجميع الإعلان عن موعد عيد الفطر2026 في مصر رسمياً، وما إذا كان غداً الخميس سيكون آخر يوم رمضان ، وموعد أول يوم رمضان رسمياً، وهو ما ستعلنه دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال شوال غداً الخميس. 

موعد عيد الفطر 2026 في مصر وأول أيام العيد وموعد الصلاة

استطلاع هلال شوال 

تستطلع  دار الإفتاء المصرية مساء غد الخميس الموافق 19 مارس 2026 الموافق 29 من شهر رمضان لعام 1447 هجرياً، هلال شهر شوال لعام 1447 هجرياً وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026، وذلك بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة في بث مباشر على التلفزيون المصري يلقى خلاله الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، بيانا نتيجة رؤية الهلال.


متى يولد هلال شوال؟

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026 يوم الرؤية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (30 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 42 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكياً يوم الجمعة 20 مارس 2026 عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر2026 فلكياً

وفقاً للحسابات الفلكية، تكون بداية شهر شوال 1447هـ فلكياً هي يوم الجمعة 20 مارس 2026 وهو يوم عيد الفطر المبارك 2026.

وتوضح التقديرات الفلكية أن شهر رمضان في هذا العام سيستمر 29 يومًا، حيث يكون الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام الشهر الفضيل والموافق 29 رمضان، على أن يبدأ المسلمون الاحتفال بعيد الفطر في اليوم التالي.
 

موعد صلاة عيد الفطر2026

ووفقا لإمساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026م اول ايام عيد الفطر 2026 وصلاته في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.

موعد عيد الفطر في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعذر رؤية هلال شهر شوال 2026 وأن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام عيد الفطر.

الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية

وقال الديوان الملكي السعودية إن المحكمة العليا تُقرر أن الخميس هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن الجمعة هو أول يوم عيد الفطر.

عيد الفطر2026 موعد عيد الفطر اول يوم عيد الفطر موعد عيد الفطر في السعودية موعد عيد الفطر في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

استطلاع هلال شهر شوال

مدبولي

موعد تحسن الأحوال الجوية

رئيس مجلس الوزراء

لقطة من الفيديو

ترشيحاتنا

ماجد سامي

الهلال السعودي

الاهلي

بالصور

فيديو

محمد فضل شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أبوبكر المطعني

د. أمل منصور

ياسر إبراهيم عبيدو

د.عادل القليعي

المزيد