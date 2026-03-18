السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعذر رؤية هلال شهر شوال 2026 وأن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام عيد الفطر .

الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية

وقال الديوان الملكي السعودية إن المحكمة العليا تُقرر أن الخميس هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن الجمعة هو يوم عيد الفطر.

جدير بالذكر، أن الرائي عبد الله الخضيري، مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي، أفاد باستحالة رصد هلال شهر شوال مساء اليوم الأربعاء، موضحاً في تصريحات لقناة الإخبارية أن الهلال سيغرب قبل غروب الشمس بنحو 30 دقيقة.

وبيّن الخضيري أن هذا الفارق الزمني يجعل عملية الرصد الفلكي، سواء بالعين المجردة أو عبر المناظير، أمراً غير ممكن نظراً لوقوع الاقتران فجر غدٍ الخميس، بالإضافة إلى الموقع المنخفض جداً للهلال وعمر القمر القصير.

وتعقد دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة حالياً لمراجعة كافة التقارير المرفوعة من لجان الترائي والمراصد المنتشرة في مختلف المناطق، وذلك تمهيداً لإصدار القرار الرسمي بشأن ثبوت الرؤية من عدمه.