مواعيد عمل المترو خلال عيد الفطر 2026

مع اقتراب عيد الفطر خلال الساعات المقبلة، أعلنت وزارة النقل بشكل رسمي عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر ، وأكدت الوزارة انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٧ هجرياً / ٢٠٢٦ من خلال تعديل مواعيد التشغيل بالخطوط الثلاثة لـ مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ، وذلك أيام إجازة عيد الفطر المبارك التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء.

مواعيد عمل المترو في العيد

• قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحاً

• قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً

• قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً

• قيام آخر قطار من حلوان و المرج الجديدة الساعة ١٢:١٥ صباحاً

• قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً

• قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:40 صباحاً

• قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحاً

• قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحاً

• قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 12:23 صباحاً

• قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 12:26 صباحاً

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ صباحاً.

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة ١٢:١٥ صباحاً.

علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تمديد ساعات العمل

• سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي الساعة 2:00 صباحاً بدلاً من الساعة 1:00 صباحاً.

• سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة ليصبح (5 -10دقائق) وذلك لاستيعاب وتسهيل الكثافة العالية المتوقعة للركاب خلال أيام العيد.

• إجمالي عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك:

• الخط الأول للمترو 450 رحلة يومياً.

• الخط الثاني للمترو 492 رحلة يومياً.

• الخط الثالث للمترو 429 رحلة يومياً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

• قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 6:00 صباحاً

• قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:11 صباحاً

• قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:25 صباحاً

• قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) في اتجاه بدر الساعة 6:39 صباحاً

• قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 11:15 مساءً

• قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 11:45 مساءً

• قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:09 مساءً

• قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 11:39 مساءً

سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات القطار الكهربائي الخفيف(LRT) حوالي الساعة 12:00 صباحًا بدلاً من الساعة11:00 مساءً

إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) 216 رحلة يومياً خلال أيام عيد الفطر المبارك .

متابعة دقيقة في العيد

كما أشار البيان إلى توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي ، وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام ، و رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة في المحطات واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.