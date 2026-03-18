دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة
الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور
حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام
واشنطن تدرس تخفيف قيود النفط على فنزويلا وسط تصاعد التوتر مع إيران
المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو
مناقشة التصعيد العسكري الخطير.. وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض
سعر بيع وشراء الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا
رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة
مدبولي: تقديم الموازنة 31 مارس.. وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
المسئولية الطبية: 465 قضية والتصالح في 9 منذ صدور القانون
مواعيد عمل المترو خلال عيد الفطر 2026

رشا عوني

مع اقتراب عيد الفطر خلال الساعات المقبلة، أعلنت وزارة النقل بشكل رسمي عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر، وأكدت الوزارة انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٧ هجرياً / ٢٠٢٦  من خلال تعديل مواعيد التشغيل بالخطوط الثلاثة لـ مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ، وذلك أيام إجازة عيد الفطر المبارك التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء.

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2025.. التعديلات الجديدة وساعات التشغيل | المصري اليوم

مواعيد عمل المترو في العيد

• قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحاً

• قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً

• قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً

• قيام آخر قطار من حلوان و المرج الجديدة الساعة ١٢:١٥ صباحاً

• قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً

• قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:40 صباحاً

• قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحاً

• قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحاً

• قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 12:23 صباحاً

• قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 12:26 صباحاً

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ صباحاً.

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.

• يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة ١٢:١٥ صباحاً.

علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال أيام عيد الفطر المبارك.

بعد إجازة العيد.. تعرّف على مواعيد عمل مترو الأنفاق | المصري اليوم

تمديد ساعات العمل

• سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي الساعة 2:00 صباحاً بدلاً من الساعة 1:00 صباحاً.

• سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة ليصبح (5 -10دقائق) وذلك لاستيعاب وتسهيل الكثافة العالية المتوقعة للركاب خلال أيام العيد.

• إجمالي عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك:

• الخط الأول للمترو 450 رحلة يومياً.

• الخط الثاني للمترو 492 رحلة يومياً.

• الخط الثالث للمترو 429 رحلة يومياً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

• قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 6:00 صباحاً

• قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:11 صباحاً

• قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:25 صباحاً

• قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) في اتجاه بدر الساعة 6:39 صباحاً

• قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 11:15 مساءً

• قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 11:45 مساءً

• قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:09 مساءً

• قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 11:39 مساءً

سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات القطار الكهربائي الخفيف(LRT) حوالي الساعة 12:00 صباحًا بدلاً من الساعة11:00 مساءً

إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) 216 رحلة يومياً خلال أيام عيد الفطر المبارك . 

متابعة دقيقة في العيد

كما أشار البيان إلى توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي ، وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام ، و رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة في المحطات واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

أسعار العملات العربية

تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

منتخب السنغال

لن ينتزعه أحد منا.. تعليق مثير من نجم السنغال بعد سحب لقب أمم أفريقيا

بيراميدز

الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد