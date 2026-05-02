أخبار السيارات| هيونداي تعود للأزرار وتودع اللمس.. فورد تستدعي 180 ألف سيارة لخلل فني

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​كشفت علامة جينيسيس الكورية الستار عن أيقونتها الجديدة GV90 الكهربائية، والتي صُممت لتكون المنافس الأقوى لسيارات "رولز رويس" و"مايباخ". السيارة تأتي بأبواب تفتح في اتجاهات متعاكسة (Coach Doors) ومقصورة تعتمد على أفخم أنواع الجلود والأخشاب الطبيعية، مع منظومة دفع كهربائية فائقة الهدوء توفر تجربة تنقل ملكية فريدة من نوعها.

​في خطوة جريئة نالت استحسان السائقين، أعلنت هيونداي رسميًّا عن العودة لاستخدام الأزرار المادية والمفاتيح الدوارة في سياراتها الحديثة بدلاً من الاعتماد الكلي على شاشات اللمس. وجاء القرار بعد دراسات أكدت أن الأزرار التقليدية أكثر أمانًا وتقلل من تشتت انتباه السائق أثناء القيادة، خاصة عند التحكم في المكيف وأنظمة الصوت.

​أعلنت شركة فورد عن حملة استدعاء واسعة تشمل 180 ألف سيارة من طرازي "برونكو" و"رينجر" في الأسواق العالمية. ويعود سبب الاستدعاء إلى خلل في المسامير الرابطة لنظام التعليق أو أحزمة الأمان، مما قد يشكل خطرًا في حالات التوقف المفاجئ. وطالبت الشركة الملاك بضرورة فحص سياراتهم في مراكز الخدمة المعتمدة فورًا لتجنب أي حوادث.

​أطلقت كاديلاك نسخة محدودة للغاية وفائقة القوة من طراز "بلاك وينج"، مخصصة لـ 26 عميلاً فقط حول العالم. هذا الإصدار يتميز بمحرك V8 معدل يدويًّا يولد قوة حصانية مرعبة، مع لمسات من ألياف الكربون وتجهيزات داخلية تحمل أرقامًا تسلسلية، مما يجعلها قطعة نادرة لهواة جمع السيارات الرياضية الخارقة.

​في مفاجأة اقتصادية، سجلت عملاقة السيارات الصينية BYD تراجعًا حادًّا في صافي أرباحها رغم تحقيقها أرقام مبيعات قياسية عالميًّا. ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى حرب الأسعار الطاحنة التي تخوضها الشركة للاستحواذ على السوق، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في الأبحاث والتطوير لمواجهة المنافسة الشرسة من تسلا والعلامات الصينية الناشئة.