فورد تستدعي 180 ألف سيارة برونكو ورينجر من الأسواق .. اعرف السبب

أصدرت شركة فورد موتور تقريرًا جديدًا يقضي باستدعاء ما يقرب من 180 ألف مركبة من طرازي برونكو ورينجر، وذلك بسبب اكتشاف خلل فني في مسامير تثبيت المقاعد الأمامية. 

يأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار حرص الشركة على سلامة الركاب، حيث تبين أن المسامير المتضررة قد لا تكون مثبتة بالشكل الكافي، مما قد يؤثر على ثبات المقاعد في حالات التوقف المفاجئ أو الحوادث. 

وأكدت الشركة أن عملية الإصلاح ستكون بسيطة ومجانية، وتتطلب زيارة قصيرة لأحد الوكلاء المعتمدين لفحص المسامير وإعادة ربطها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة لعام 2026.

توالي الاستدعاءات يضع فورد تحت مجهر الرقابة الفنية

يعد هذا الاستدعاء هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها فورد مؤخرًا، حيث لم يمض وقت طويل على الاستدعاء الضخم الذي شمل أكثر من 1.7 مليون سيارة من فئات الدفع الرباعي والكروس أوفر بسبب أعطال في الكاميرات الخلفية، وهي الأزمة التي طالت طراز برونكو أيضًا. 

وتعرض طراز رينجر لاستدعاء آخر في الشهر الماضي بسبب مشكلات في الأسلاك الكهربائية، مما يشير إلى تشديد الرقابة الصارمة من قبل هيئات السلامة المرورية على جودة التصنيع وضمان خلو المركبات من أي عيوب قد تهدد سلامة المستهلكين.

وأوضحت فورد أنها ستبدأ في مراسلة أصحاب السيارات المتضررة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل المباشرة لتحديد مواعيد الصيانة، مؤكدة أن قطع الغيار والعمالة اللازمة للإصلاح لن تكلف العميل أي رسوم إضافية. 

وتهدف الشركة من خلال هذه الاستجابة السريعة إلى تقليل فترة انتظار العملاء وضمان عودة المركبات إلى الطريق بأقصى درجات الأمان.

ويُنصح مالكو طرازات برونكو ورينجر لعامي 2025 و2026 بزيارة الموقع الرسمي للشركة وإدخال رقم التعريف الخاص بالمركبة (VIN) للتأكد من شمول سياراتهم ضمن قائمة الاستدعاء الحالية.

تأثير الاستدعاءات على سمعة العلامة التجارية في عام 2026

رغم أن الاستدعاءات تعد جزءًا طبيعيًا من دورة حياة صناعة السيارات لضمان الجودة، إلا أن تكرارها في فترات زمنية متقاربة يفرض تحديات على ثقة المستهلكين في طرازات فورد الأكثر شعبية. 

ويرى خبراء الصناعة أن شفافية فورد في الإعلان عن هذه العيوب البسيطة وإصلاحها فورًا يعكس التزامًا قويًا بمعايير السلامة العالمية. ومع دخول عام 2026، تسعى فورد إلى تعزيز أنظمة مراقبة الجودة داخل مصانعها لتقليل احتمالات حدوث هذه الأخطاء الفنية البسيطة التي تكلف الشركة مبالغ طائلة في عمليات الفحص اللوجستية والإصلاح الميداني.

استدعاء فورد برونكو 2026 عيوب صناعة فورد رينجر أسعار صيانة فورد استدعاءات السيارات العالمية المقاعد في سيارات فورد

