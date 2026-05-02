وفد من جامعة هيروشيما اليابانية يزور الأكاديمية العسكرية المصرية وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جامعة هيروشيما اليابانية ضم رئيس الجامعة وعددا من أعضاء هيئة التدريس للأكاديمية العسكرية المصرية ، وذلك بحضور محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أح محمـد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية العسكرية المصرية ، تلى ذلك تنفيذ جولة داخل منشآت الأكاديمية أطلع خلالها الوفد على الإمكانيات التعليمية والتكنولوجية المتطورة وما تمتلكه من نظم تعليمية حديثة تسهم فى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى مختلف التخصصات بما يعكس مكانتها بإعتبارها صرحاً وطنياً رائداً فى مجال التعليم العسكرى والمدنى على حد سواء.

وفى سياق متصل شاركت الأكاديمية العسكرية المصرية فى مراسم توقيع إتفاقية التعاون بين عدد من الوزارات المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية ، وذلك بحضور عدد من الوزراء و ميتسو أوتشى رئيس جامعة هيروشيما اليابانية واللواء أح محمـد أبو الفتوح نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة للأكاديمية العسكرية المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية نظرياً وعملياً فى العديد من المجالات خاصة تأهيل المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ، فضلاً عن تطوير عدد من الأنظمة البحثية والمناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم منظومة التعليم والبحث العلمى وتعزيز الروابط العلمية مع كافة الدول فى مختلف التخصصات.