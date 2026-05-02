كامل العدد .. محمد فضل شاكر يحيي حفلا في القاهرة بحضور جماهيري كبير

أحيا المطرب الشاب محمد فضل شاكر، حفلا غنائيا أمس في منطقة الزمالك بالقاهرة، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، مما جعل المنظمين يرفعون لافتة "كامل العدد" قبل انطلاق السهرة بوقت طويل.



شهد الحفل حضور المنتج تامر عبد المنعم، وتألق محمد فضل على المسرح بحضور قوي وصوت دافئ أعاد للأذهان زمن الطرب الأصيل، وقدم باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق، ومن أبرزها: لو على قلبي، غايب، كيفك على فراقي، يانا يانا.

يذكر أن محمد فضل شاكر حصد مؤخرا جائزة "أفضل وجه جديد" في حفل Joy Awards بالمملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم.

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.