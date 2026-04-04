يا غايب.. نجل فضل شاكر يغني لوالده وللشحرورة بحفل القاهرة

أحيا المطرب الشاب محمد فضل شاكر، حفلا غنائيا استثنائيا أمس في منطقة الزمالك بالقاهرة، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا رفع لافتة "كامل العدد" من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وبصوته العذب وإحساسه المرهف، قدم محمد فضل مجموعة من الأغاني التي لاقت استحسان الجميع، منها "يا غايب"، "وحياة الروح"، و"لو على قلبي".

كما حرص على الترحيب بجميع الجاليات الحاضرة، موجها تحية خاصة لمصر وشعبها على حفاوة الاستقبال الدائمة.

حضر محمد فضل شاكر الحفل بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، وسط أجواء تنظيمية مميزة، وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع باقة من الأغاني الرومانسية والطربية، حيث استعاد الحضور إرث والده النجم فضل شاكر من خلال أغنية "يا غايب"، كما أشعل الحماس بغنائه "يانا يانا" للشحرورة صباح، و"كيفك على فراقي".

يذكر أن محمد فضل شاكر حصد مؤخرا جائزة "أفضل وجه جديد" في حفل Joy Awards بالمملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم.

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.