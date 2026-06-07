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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق مباراة مصر والبرازيل الودية فى البروفة الأخيرة استعدادًا لكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

انطلقت منذ قليل المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وتُعد هذه المواجهة بمثابة الاختبار الأخير للفراعنة قبل ضربة البداية في المونديال، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات الرسمية.

مصطفى شوبير يقود تشكيل الفراعنة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة البرازيل، وشهد التشكيل الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، مع مزيج من الخبرة والعناصر الشابة في مختلف الخطوط.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

* حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
* خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.
* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، مصطفى زيكو، محمود حسن تريزيجيه، هيثم حسن.
* خط الهجوم: عمر مرموش.

دكة بدلاء قوية تدعم المنتخب المصري

يمتلك منتخب مصر مجموعة مميزة من اللاعبين على مقاعد البدلاء، ما يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات خلال مجريات اللقاء.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، كريم حافظ، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، نبيل عماد “دونجا”، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد “زيزو”، إبراهيم عادل، محمد صلاح، وحمزة عبد الكريم.

بروفة أخيرة قبل انطلاق المونديال

تحظى المباراة بأهمية كبيرة باعتبارها المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب المصري قبل المشاركة في كأس العالم 2026. ويسعى الفراعنة إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من مواجهة منتخب بحجم البرازيل، سواء من خلال تجربة بعض العناصر أو الوصول إلى أفضل درجة من الانسجام بين اللاعبين قبل خوض التحدي العالمي المنتظر

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