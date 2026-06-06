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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة البرازيل .. أرقام مميزة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

سلط الإعلامي أمير هشام الضوء على أرقام منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرازيل، مؤكدًا أن «العميد» حقق نتائج إيجابية منذ توليه المسؤولية. 

منتخب مصر 

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خاض منتخب مصر 29 مباراة تحت قيادة حسام حسن، حقق خلالها 18 انتصارًا و7 تعادلات، مقابل 4 هزائم فقط. كما نجح الفراعنة في تسجيل 46 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 21 هدفًا. 

وتعكس هذه الأرقام حالة الاستقرار الفني

 والنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، قبل اختبار قوي ومنتظر أمام المنتخب البرازيلي. 

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل. 

وتُعد المباراة المرتقبة اختبارًا مهمًا للفراعنة قبل انطلاق مشوارهم في البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين.

موعد مباراة مصر والبرازيل

من المقرر أن تُقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل الأحد 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني استعدادًا للمونديال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

أعلنت "أون سبورت" حصولها على حقوق بث المباراة الودية المرتقبة.

كما تُنقل المباراة أيضا على شبكة أبوظبي الرياضية عبر قنواتها المفتوحة.

استعدادات أخيرة قبل كأس العالم

تأتي المواجهة ضمن خطة الإعداد النهائية التي وضعها الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بهدف الاحتكاك بمنتخبات قوية واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات الرسمية في كأس العالم.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب:

منتخب بلجيكا

منتخب إيران

منتخب نيوزيلندا

وتُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وتُعد المباراة المرتقبة اختبارًا مهمًا للفراعنة قبل انطلاق مشوارهم في البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين.

موعد مباراة مصر والبرازيل

من المقرر أن تُقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل الأحد 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني استعدادًا للمونديال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

أعلنت "أون سبورت" حصولها على حقوق بث المباراة الودية المرتقبة.

كما تُنقل المباراة أيضا على شبكة أبوظبي الرياضية عبر قنواتها المفتوحة.

استعدادات أخيرة قبل كأس العالم

تأتي المواجهة ضمن خطة الإعداد النهائية التي وضعها الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بهدف الاحتكاك بمنتخبات قوية واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات الرسمية في كأس العالم.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب:

منتخب بلجيكا

منتخب إيران

منتخب نيوزيلندا

منتخب مصر الاهلي الزمالك

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