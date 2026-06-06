منتخب إيران يغادر إلى المكسيك

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الفريق أقلع الساعة 6:10 مساء متوجهاً إلى تيخوانا في شمال غرب المكسيك، حيث سيقيم طوال فترة بطولة كأس العالم.

وأضاف أن المنتخب "غادر هذا المساء إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم بعد فترة إعداد استمرت 15 يوماً" في تركيا.

وخاض "تيم ملّي" معكسراً تدريبياً في أنطاليا دام لقرابة ثلاثة أسابيع، استغل خلاله وجوده في تركيا للتقدم بطلبات الحصول على تأشيرات السفر إلى المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وعشية مغادرته إلى المكسيك، تلقى اللاعبون تأشيرات الدخول الأمريكية، وفق ما قاله المبعوث الأميركي إلى تركيا توم باراك في منشور على منصة "أكس" في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأفاد مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي في أنطاليا بأن اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني حصلوا على التأشيرات، فيما لم يحصل 15 شخصا من الطاقمين الإداري والتنظيمي عليها.

وأضاف أن القضية ستُتابَع في المكسيك.

وسيتمركز المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا الحدودية في شمال غرب المكسيك طوال فترة البطولة، علما أن مبارياته الثلاث في دور المجموعات ستُقام جميعها في الولايات المتحدة.

ويلعب المنتخب الإيراني، الذي ينافس في المجموعة السابعة، ضد نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس في 15 و21 حزيران/يونيو، قبل مواجهة مصر في سياتل في 26 حزيران/يونيو.

وقبيل مغادرته السبت، خاض المنتخب الإيراني مباراة ودية أخيرة أمام مالي في أنطاليا الخميس فاز بها 2-0، بعدما كان قد فاز في مباراة أولى في 29 أيار/مايو على غامبيا 3-1.