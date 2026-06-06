تعليق قوي من لوكاكو بعد فوز بلجيكا على تونس بخماسية

أبدى روميلو لوكاكو، مهاجم نابولي الإيطالي، سعادته البالغة بالمستوى الذي ظهر به منتخب بلجيكا في ختام الاستعدادات لكأس العالم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا ومجهودًا مضاعفًا.

قال لوكاكو عقب الفوز على تونس بخماسية: "أنا سعيد لأننا تمكّنا من تقديم أداءٍ رائع، ومستوى عال، وكرة قدم مميزة، وأهداف غزيرة. من الرائع أن نختتم فترة الإعداد بهذه النتيجة المميزة، والآن يبدأ العمل الجاد".

وكان لوكاكو قد ساهم بشكل مباشر في فوز منتخبه بعد أن قدّم تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الرابع لـ "الشياطين الحمر".

وتطرق المهاجم البلجيكي إلى وضعه البدني الحالي ومسيرة تعافيه، مشيرًا إلى أنه يسير خطوة بخطوة دون استعجال بعد موسم وصفه بالصعب للغاية، وأضاف: "لقد قطعتُ شوطًا طويلًا. أنا سعيدٌ جدًا بكل دقيقةٍ أحصل عليها من المدرب، وآمل أن أساهم بشيءٍ إضافيّ للفريق في كلّ مرة".

كما أوضح لوكاكو أن الخطة الحالية تعتمد على زيادة دقائق مشاركته في المباريات تدريجيًا، واصفًا المرحلة الحالية بأنها "فترة إعداد مصغرة" خالية من الضغوطات.

تعليق لوكاكو

وتابع: "مجرد وجودي هنا يُعدّ انتصارًا بحد ذاته، وهو أمر غير متوقع بعض الشيء. عندما انتكست حالتي في مارس الماضي، بدأت أشعر بالتوتر، ولكن بفضل مساعدة الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي، تمكنت من التواجد هنا اليوم".

واختتم لوكاكو تصريحاته بتحديد دوره الحالي مع الفريق في هذه المرحلة، مؤكدًا التزامه بدعم زملائه خارج الملعب، والعمل على رفع مستوى الأداء الفني داخل المستطيل الأخضر عند مشاركته، واعدًا الجماهير بظهور أقوى وأكبر في الفترات المقبلة.