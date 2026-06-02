قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوكاكو تحت التقييم.. جارسيا يقلق جماهير بلجيكا قبل موقعة مصر بالمونديال

لوكاكو
لوكاكو
إسراء أشرف

تلقى منتخب بلجيكا إشارات متباينة بشأن جاهزية مهاجمه المخضرم روميلو لوكاكو قبل أيام من انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام منتخب مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكشف رودي جارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، أن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا لم يستعد كامل لياقته البدنية بعد، رغم التحسن الواضح الذي أظهره خلال الفترة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب.

ويُعد لوكاكو أحد أبرز أسلحة المنتخب البلجيكي الهجومية، إلا أن محدودية مشاركاته خلال الموسم الماضي جعلت الجهاز الفني يتعامل بحذر مع ملفه البدني قبل انطلاق البطولة العالمية.

ورغم الغياب الطويل، احتفظ مهاجم نابولي بمكانه ضمن القائمة النهائية لبلجيكا، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الجهاز الفني بفضل خبراته الدولية الطويلة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وأوضح جارسيا أن اللاعب أظهر حماسًا كبيرًا خلال التدريبات الأخيرة، مؤكدًا أن مستواه الحالي يمنح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الجاهزية المثالية.

وأشار مدرب بلجيكا إلى أن مشاركة لوكاكو أساسيًا أمام مصر لم تُحسم بعد، موضحًا أن خيار الاستعانة به خلال مجريات اللقاء يبقى مطروحًا بقوة، خاصة في ظل الرغبة في تجنب أي انتكاسة بدنية قد تؤثر على مسيرته في البطولة.

وتتجه الأنظار داخل المعسكر البلجيكي إلى الأيام المقبلة، التي ستحدد بشكل نهائي حجم الدور الذي سيؤديه هداف المنتخب التاريخي في المباراة الافتتاحية، وسط ترقب كبير لمواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم أيضًا إيران ونيوزيلندا.

جارسيا لوكاكو روميلو لوكاكو كأس العالم 2026 منتخب بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

تعليم دمياط

انتظام اللجان في امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية بدمياط

اوقاف دمياط

أوقاف دمياط تواجه خطر المخدرات بندوات توعوية

محافظ دمياط

محافظ دمياط يلتقى المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد