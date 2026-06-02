لوكاكو تحت التقييم.. جارسيا يقلق جماهير بلجيكا قبل موقعة مصر بالمونديال

تلقى منتخب بلجيكا إشارات متباينة بشأن جاهزية مهاجمه المخضرم روميلو لوكاكو قبل أيام من انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام منتخب مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكشف رودي جارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، أن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا لم يستعد كامل لياقته البدنية بعد، رغم التحسن الواضح الذي أظهره خلال الفترة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب.

ويُعد لوكاكو أحد أبرز أسلحة المنتخب البلجيكي الهجومية، إلا أن محدودية مشاركاته خلال الموسم الماضي جعلت الجهاز الفني يتعامل بحذر مع ملفه البدني قبل انطلاق البطولة العالمية.

ورغم الغياب الطويل، احتفظ مهاجم نابولي بمكانه ضمن القائمة النهائية لبلجيكا، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الجهاز الفني بفضل خبراته الدولية الطويلة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وأوضح جارسيا أن اللاعب أظهر حماسًا كبيرًا خلال التدريبات الأخيرة، مؤكدًا أن مستواه الحالي يمنح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الجاهزية المثالية.

وأشار مدرب بلجيكا إلى أن مشاركة لوكاكو أساسيًا أمام مصر لم تُحسم بعد، موضحًا أن خيار الاستعانة به خلال مجريات اللقاء يبقى مطروحًا بقوة، خاصة في ظل الرغبة في تجنب أي انتكاسة بدنية قد تؤثر على مسيرته في البطولة.

وتتجه الأنظار داخل المعسكر البلجيكي إلى الأيام المقبلة، التي ستحدد بشكل نهائي حجم الدور الذي سيؤديه هداف المنتخب التاريخي في المباراة الافتتاحية، وسط ترقب كبير لمواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم أيضًا إيران ونيوزيلندا.