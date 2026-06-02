انخفاض جديد للبانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، مدفوعة بزيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك.



أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل 68جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 80جنيها منذ أيام، وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 55 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

كما سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 86 جنيها بعدما كان سعرها 97 جنيهات وتصل للمستهلك 105جنيهات.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 180 و 190جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 105جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 100جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها



من جانبه ، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تشهد حالياً حالة من التراجع الملحوظ نتيجة وفرة المعروض بالسوق بالتزامن مع انخفاض معدلات الاستهلاك خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن هذا الوضع يتكرر سنوياً مع تغير أولويات الإنفاق الغذائي لدى المواطنين خلال هذه الفترة.

وأوضح الزيني في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأسواق تشهد حالياً توافر كميات كبيرة من الدواجن تكفي احتياجات المستهلكين، في الوقت الذي يتجه فيه المواطنون إلى شراء اللحوم الحمراء والأضاحي بمختلف أنواعها، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الطلب على الدواجن مقارنة بالفترات الأخرى من العام.

تغيرات موسمية

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن عيد الأضحى يعد من المواسم التي تتراجع خلالها مبيعات الدواجن بشكل طبيعي، حيث تعتمد العديد من الأسر على لحوم الأضاحي لفترات تمتد لأسابيع بعد العيد، فضلاً عن قيام عدد كبير من المواطنين بتخزين كميات من اللحوم في المنازل، ما يقلل الحاجة إلى شراء الدواجن بصورة مؤقتة.

وأضاف أن انخفاض الأسعار الحالي لا يعكس وجود أزمة داخل القطاع أو تراجعاً في حجم الإنتاج، بل على العكس تماماً، إذ تشهد المنظومة الإنتاجية حالة من الاستقرار سواء في عمليات التربية أو التوريد، وهو ما ساهم في زيادة المعروض وضمان تلبية احتياجات السوق دون أي نقص.



ولفت الزيني إلى أن شهر رمضان المبارك يمثل عادة ذروة الطلب على الدواجن خلال العام، حيث يرتفع الاستهلاك بشكل ملحوظ نتيجة زيادة معدلات الشراء والاستهلاك الأسري، وهو ما أدى خلال الموسم الماضي إلى ارتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى نحو 35% مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن انتهاء شهر رمضان ثم دخول موسم عيد الأضحى يؤديان إلى تغير واضح في أنماط الاستهلاك، حيث تتحول شريحة كبيرة من المستهلكين إلى الاعتماد على اللحوم الحمراء، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل سوق الدواجن.

توقعات باستمرار الأسعار الحالية

وتوقع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار توافر كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمستوردة إلى جانب لحوم الأضاحي التي تضخها المناسبة في الأسواق والمنازل.

وأكد أن عودة أسعار الدواجن للتحرك من جديد ستظل مرتبطة بعودة الطلب إلى معدلاته الطبيعية عقب انتهاء موسم العيد واستهلاك المخزون المتوافر لدى الأسر، مشدداً على أن السوق يتمتع حالياً بحالة من التوازن والاستقرار في الإنتاج والمعروض.