ليس أوروبيًا.. شبانة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي بات قريبًا من التعاقد مع مدير فني جديد، مشيرًا إلى أن الاسم المطروح سيكون مفاجأة كبيرة في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب سيكون مفاجأة كبيرة في الدوري المصري، والبعض تحدث عن وجود مفاوضات مع الهولندي مارك فان بوميل".

وأضاف: "الأهلي توصل بنسبة 90% إلى اتفاق مع مدرب ليس أوروبيًا ومن المنطقة، ولن أوضح أكثر من ذلك، لكنه يمتلك معرفة كبيرة بالدوري المصري والكرة الأفريقية".

وتابع: "هناك احتمال لعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بين محمود الخطيب وياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، من أجل الاتفاق النهائي على المدرب الجديد".

واختتم تصريحاته قائلًا: "سيتم حسم الملف بعد الانتهاء من أزمة المدرب الحالي، الذي سيحصل على مستحقات تعادل خمسة أشهر قبل الرحيل، ويمكن اعتبار هذه الأزمة في طريقها للحل بشكل نهائي".