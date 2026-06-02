الأهلي يوجه الشكر لوليد صلاح الدين ووائل جمعة يقترب من منصب مدير الكرة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن إدارة النادي الأهلي استقرت على توجيه الشكر إلى وليد صلاح الدين، ليرحل عن منصبه كمدير للكرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أضا خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه عبر شاشة «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي بدأت التحرك سريعًا لحسم ملف مدير الكرة الجديد، في إطار إعادة ترتيب بعض الملفات الإدارية والفنية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن وائل جمعة أبدى موافقته على تولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الأمر قد يتم خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالمنصب.