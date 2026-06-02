ضوابط صارمة.. جمعية الرفق بالحيوان تكشف حقيقة تصدير الكلاب الضالة

أكدت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن معظم دول العالم لا تبدي استعدادا لاستيراد الكلاب من الخارج، حتى في الدول التي يُستخدم فيها بعض أنواع الحيوانات في الغذاء.

وقالت منى خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تداول الكلاب عبر الحدود يخضع لقيود صارمة وإجراءات تنظيمية مشددة في أغلب الدول، وذلك بهدف حماية الصحة العامة وضمان الرفق بالحيوان، مؤكدة أن الاستيراد أو التصدير لا يتم إلا في نطاقات محدودة للغاية وتحت ضوابط قانونية.

تصدير الحيوانات

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر تتولى تنظيم عمليات استيراد وتصدير الحيوانات، موضحة أنها تضع اشتراطات واضحة في هذا الشأن، بما يضمن عدم إساءة استخدام الحيوانات أو الإضرار بالمنظومة الصحية والبيئية.