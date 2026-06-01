برلمانية تقترح منظومة لتصدير الكلاب الضالة وتحويلها إلى مورد اقتصادي

أكدت الدكتورة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، أنه يتم العمل على تبني حلول إنسانية ومستدامة لأزمة الكلاب الضالة، بعيداً عن أساليب القتل أو التسميم.

وقالت سحر عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المقترح يقوم على إنشاء منظومة متكاملة لتجميع الكلاب وتطعيمها وتأهيلها صحياً وقانونياً تمهيداً لتصديرها بالتنسيق بين الجهات المعنية.

تتمتع بصفات مميزة

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الكلاب المصرية، خاصة "الكلب البلدي"، تتمتع بصفات مميزة مثل الذكاء والقدرة على التحمل، ما يجعلها مؤهلة لأغراض التبني والحراسة في بعض الدول، مؤكدة أن المشروع قد يسهم في معالجة الأزمة وتحقيق عائد اقتصادي للدولة في الوقت نفسه.