هل يغفر الحج لتارك الصلاة وتسقط ذنوبه ؟.. علي جمعة يحسم الجدل

هل يغفر الحج لتارك الصلاة؟ من أكثر الأسئلة التي تشغل بال عدد كبير وخاصة من الحجاج في موسم الحج وبعد عودة الحجاج من الأراضي المقدسة، حيث إن الحج من أعظم العبادات التي تكفر الذنوب وتمحو الخطايا، لكن يبقى التساؤل قائما حول حكم من كان مقصرا في الصلاة أو تاركًا لها ثم أدى فريضة الحج، وفي السطور التالية نتعرف على ما ذكره الدكتور علي جمعة عضو هئية كبار العلماء بالأزهر الشريف حول هذه المسألة. 

وقد اختلف العلماء حول مسألة هل الحج يغفر لتارك الصلاة أم لا؟، مؤكدين أهمية الصلاة ومكانتها العظيمة في الإسلام، وأنها الركن العملي الأعظم بعد الشهادتين.

وفي السياق، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الحج يغفر جميع الذنوب ويغفر لتارك الصلاة، محذرا تارك الصلاة بأنه يجب قضاء الفرائض الفائتة.

وأضاف الدكتور علي جمعة، في منشور له سابق عبر صفحته على فيسبوك، "يجب عليك أن تبدأ بعد رجوعك من الحج صفحة جديدة مع الله لا تترك فيها الصلاة".

وحذر الدكتور علي جمعة من ترك الصلاة بعد ذلك، أو تكرار هذا كل عام، وأن استغلال عفو الله سبحانه وتعالى، يُعد استهانة بالله عز وجل وبالدين الإسلامي.

وأكد علي جمعة أن الحج يغفر كل الذنوب وأيًا كانت بشرط ألا يرجع الشخص ويُذنب، ويبدأ حياة جديدة بالفعل مع الله.

وكانت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبوالخير، وضحت هل هناك ذنوب لا يمحوها الحج؟.

وقالت الداعية الإسلامية، إن الحاج يرجع بعد أداء الحج كيوم ولدته أمه، وأن الذنوب الصغيرة تُغفر جميعا لدى الحجاج، ولكن هناك خلافًا وتفاوتًا في الرأي بين الفقهاء حول الكبائر.

واستدلت بما اعتمد عليه بعض العلماء قالوا إن الحج لا يغفر الكبائر واستدلوا بالحديث النبوي: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر».

وألمحت إلى أن عددا من العلماء يقول إن كل الذنوب مغفورة حتى الكبائر استندوا إلى الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

وكانت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وضحت عددا من علامات قبول الحج ومنها : 

  • من علامات قبول الحج تحسُّن حال العبد مع الله
  • عدم العودة إلى سابق التقصير أو ما هو أسوأ
  • ترك الذنوب مثل البعد عن المعاصي التي كان يعتادها الحاج قبل سفره.
  • الندم والاستغفار كأن يدوام الحاج على الاستغفار والانكسار لله وعدم الاغترار بالطاعة.
  • الاستعداد للآخرة كزيادة الرغبة في عمل الخير والزهد
  • المحافظة على الفرائض والحرص الشديد على أداء الصلوات في أوقاتها

أولًا: أنه بعد تمام المناسك يزور المدينة المنورة، ويزور المرقد والمشهد النبوي العظيم، قبر المصطفى ﷺ وروضته العظيمة -الروضة المشرفة-، يقوم بهذه الزيارة للجناب النبوي المعظم بكل ما تمثله في نفس الإنسان من ارتباط عظيم وحب، ومشاعر تبجيل وتعظيم وإيمان وتصديق لسيدنا ومولانا محمد ﷺ.

ثانيا: المداومة على الطاعة، والاستقامة مع رب العالمين، وكيف أن الحاج الذي يرجع من البيت الحرام ينبغي أن يرى الناس فيه تغيرًا شاملًا في حياته، وتغيرًا كاملًا في سلوكيات.

ثالثا: استقبال العام الهجري الجديد بتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى حيث نستفتح عامًا جديدًا، نعقد النية مع الله، ونجدد العزم مع الله على أن العمر الباقي لنا والسنوات القادمة تكون مليئة بالنجاح، ونكون مليئين بالأمل والتفاؤل، وتكون حياة مستقرة وآمنة.

