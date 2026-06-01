حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

في سجل الوطن رجال كتبوا أسماءهم بمداد الشرف، وسطروا صفحات من البطولة بدمائهم الزكية، فظلوا أحياء في وجدان الأمة مهما غابت أجسادهم عن الدنيا، ومن بين هؤلاء الأبطال يبرز اسم الشهيد الرقيب بهاء جمعة محمود، أحد أبناء محافظة البحيرة الذين حملوا أرواحهم على أكفهم دفاعًا عن مصر وأمنها واستقرارها.

ولد الشهيد في قرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونشأ بين أهلها متحليا بصفات الرجولة والانضباط وحب الوطن، ومنذ سنوات شبابه الأولى كان يحمل حلما كبيرا بأن يكون جنديا في صفوف القوات المسلحة، يذود عن أرض مصر ويحمي شعبها من الأخطار.

التحق الشهيد بمعهد ضباط الصف المعلمين، حيث تلقى علومه العسكرية وتخرج فيه عام 2014، ليبدأ رحلة جديدة من العطاء والتضحية.

وبفضل ما امتلكه من كفاءة عالية ولياقة متميزة ومهارات عسكرية لافتة، وقع عليه الاختيار للانضمام إلى قوات الصاعقة المصرية، إحدى أكثر تشكيلات القوات المسلحة صعوبة وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام القتالية الخاصة.

وخلال خدمته العسكرية، أثبت الشهيد جدارته واستحقاقه للمسؤولية، فحصل على العديد من الفرق التخصصية التي صقلت خبراته ورفعت من قدراته القتالية، ليصبح نموذجا للجندي المحترف الذي يجمع بين الشجاعة والانضباط والاستعداد الدائم لتنفيذ الواجب مهما كانت التحديات.

وفي الوقت الذي كانت فيه مصر تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب في أرض سيناء، كان الشهيد بهاء جمعة محمود في مقدمة الصفوف، مؤمنا بأن الدفاع عن الوطن شرف لا يضاهيه شرف، وأن حماية المصريين واجب يستحق التضحية بالغالي والنفيس.

وفي 20 أكتوبر عام 2015، ارتقى الشهيد إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في شمال سيناء، بعد أن قدم أسمى معاني الفداء والتضحية.

رحل الجسد، لكن بقيت سيرته شاهدا على بطولة رجل اختار طريق الشرف حتى نهايته، وبقي اسمه محفورا في ذاكرة وطن لا ينسى أبناءه المخلصين.

