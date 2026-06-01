الدورة الـ42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي .. برنامج حافل وفعاليات مرتقبة

تكثف إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط استعداداتها لتنظيم الدورة الثانية والأربعين، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والتي من المنتظر أن تشهد برنامجًا سينمائيًا وثقافيًا متنوعًا يعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية والمتوسطية.

وتواصل اللجان المنظمة أعمالها لإعداد برنامج الدورة الجديدة، الذي يضم مجموعة من العروض السينمائية والندوات الفكرية والورش المتخصصة، إلى جانب عدد من الفعاليات الفنية والثقافية التي تجمع صُنّاع السينما والنقاد والفنانين من مختلف دول البحر المتوسط.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ42 مشاركة واسعة لعدد من الدول المتوسطية، بما يعزز من دور المهرجان كمنصة للحوار الثقافي والفني وتبادل الخبرات بين الشعوب، فضلًا عن دعمه المستمر للمواهب الشابة وصُنّاع الأفلام الجدد.

ويواصل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، على مدار أكثر من أربعة عقود، ترسيخ مكانته كأحد أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة، عبر تقديم برامج نوعية تواكب تطورات صناعة السينما وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والإبداع.

ومن المنتظر أن تكشف إدارة المهرجان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل الدورة الجديدة، والأفلام المشاركة، والفعاليات المصاحبة، وضيوفها من نجوم وصُنّاع السينما من مختلف دول العالم.




