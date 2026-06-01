البرلمان العربي يرحب بإدراج كيان الاحتلال على القائمة السوداء للعنف

رحب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بإدراج كيان الاحتلال الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" الواردة في التقرير السنوي للأمين العام لـ الأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بمناطق النزاع، والتي تشمل الجهات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات.

وأكد اليماحي، أن هذا الإدراج يمثل اعترافًا دوليًا جديدًا بحجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس تنامي القناعة داخل المجتمع الدولي بأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تعد قابلة للتجاهل أو التبرير، في ظل تواتر التقارير الدولية التي توثق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

القائمة السوداء للعنف الجنسي

وشدد اليماحي على أن هذه الخطوة يجب ألا تظل في إطار الإدانة المعنوية فقط، بل ينبغي أن تكون مقدمة لتحرك دولي جاد يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت كيان الاحتلال على مواصلة انتهاكاته بحق المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأجهزة الأممية المختصة، إلى البناء على هذه الخطوة واتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لوقف انتهاكات كيان الاحتلال المتواصلة، وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وشدد في الختام على أن استمرار الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين يتطلب موقفًا دوليًا يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية وملموسة تكفل إنفاذ العدالة الدولية وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

